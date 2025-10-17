57 смъртоносно горещи дни ни чакат до края на века

До края на века се очаква светът да види средно 57 смъртоносно горещи дни. Това е еквивалентно на близо два допълнителни месеца екстремни горещини. Освен това, според Асошиейтед прес, бедните страни ще страдат от тези условия значително по-често от тези с най-високи въглеродни емисии.

Проучването установи, че усилията за ограничаване на емисиите на парникови газове, започнати с подписването на Парижкото споразумение за климата преди десет години, вече са оказали значително въздействие.

Без тези мерки, изчисленията показват, че Земята би преживявала допълнителни 114 дни със смъртоносни топлинни вълни годишно.

Международен екип от климатолози проведе компютърно моделиране. Те оцениха как споразумението се отрази на една от най-сериозните заплахи за човечеството - топлинните вълни. Докладът сравни броя на изключително горещите дни в повече от 200 страни през 2015 г. с настоящия брой.

По този начин едноседмична гореща вълна в Южна Европа сега е със 70% по-вероятна и с 0,6°C по-гореща, отколкото би била преди десет години. Ако глобалните усилия за борба с изменението на климата не се засилят, подобно горещо време може да бъде с 3°C по-топло до края на века. А гореща вълна, подобна на тази, която удари югозападната част на Съединените щати и Мексико през 2023 г., може да бъде с 1,7°C по-гореща в бъдеще.



