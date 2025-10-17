€ 2 за "добър ден" в такситата искат шофьорите им, иначе - протест

Таксиметровият бранш в Пловдив е настръхнал. Причините са много и комплексни, като сред тях са въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., недоволство от сегашните тарифи, липсата на достатъчно работа и съответно приходи.

Голяма част от шофьорите на жълтите коли са готови на протест, пише „Марица“.

„Поне 1,5 до 2 евро трябва да е началната такса, за да може да му свържем двата края“, твърдят тартори на гилдията под тепетата. Те сочат София и Варна за пример, където са се преборили за по-високи цени и въпреки това не се оплакват от липса на клиенти. Засега не е ясно дали и в Пловдив браншът ще пристъпи към радикални действия. Или ще надделее настроението „Пий си мастиката и лягай да спиш!“, каквато е реакцията пък на друг шофьор към предложението за протест.

Въвеждането на еврото удари и таксиметровия бранш. Най-малкото по посока на модернизиране както на софтуер, така и в подмяната/актуализирането на касовите апарати. Груби сметки сочат, че изобщо цялата

подготовка за преминаване към единната валута струва за един таксиджия между 700 и 1000 лв. от собствения му джоб.

Същевременно нагоре вървят и другите разходи, като заплащане на ефир, общински такси и т.н.

Към момента по-голямата част от такситата в Пловдив вз​емат по 2​,40-2,60 лв. начална такса. Преобладаващите настроения са, че заедно с еврото и тарифите трябва да мръднат сериозно нагоре. И да тръгват от поне 1,50 евро, а още по-добре направо да се закръглят на две евро. Местните таксиджии твърдят, че са твърде разединени и това пречи да постигнат по-добри цени.



