  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +15
Пловдив: +12 / +14
Варна: +11 / +14
Сандански: +12 / +13
Русе: +12 / +15
Добрич: +10 / +12
Видин: +13 / +14
Плевен: +13 / +13
Велико Търново: +12 / +12
Смолян: +6 / +7
Кюстендил: +10 / +11
Стара Загора: +11 / +13

„Обнови Европа“: Спрете парите по ПВУ за България

  • Сподели в:
  • Viber
„Обнови Европа“: Спрете парите по ПВУ за България

ЕП
A A+ A++ A

Групата "Обнови Европа" в Европейския парламент определи делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев като политически мотивирано. Говорителят на групата Винсент Стюър заяви на пресконференция, че средствата за България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) трябва да бъдат изцяло спрени.

По искане на "Обнови Европа" следващата сряда ЕП ще обсъди темата "Продължаващите нападки срещу демократичните институции и върховенството на закона в България", предаде кореспондентът на БТА. На пресконференцията по повод предстоящата сесия на евродепутатите в Страсбург днес говорител на парламентарната група отбеляза, че в четвъртък Софийският апелативен съд отново не уважи искането за освобождаване на кмета Коцев.

"Това е шестият пореден случай по това политически мотивирано дело. Проблем е за всички нас,

защото случаят е част от по-широки действия, свързани с овладяването на държавата",

коментира говорителят.

"Обнови Европа" призовава за освобождаването на варненския кмет и за преразглеждане на делото, за спиране изцяло на плащането по второто искане на България. Правилата за ПВУ са така написани, че да защитават върховенството на закона. В момента се случва точно обратното, институциите за борба с корупцията се използват като политическо оръжие", добави той.

По същия повод говорителят на групата "Европейски консерватори и реформисти" (ЕКР) Стивън Джоунс посочи, че наскоро е бил на посещение в нашата страна. Той отбеляза, че евродепутатите от "Има такъв народ" (ИТН) са част групата на ЕКР и от управляващото мнозинство в България. По неговите думи ИТН допринася за стабилността на правителството.

"Надявам се дебатът за България да отчете, че в ЕП има представители на партията "Възраждане", част от групата "Европа на суверенните нации.

Те имат споразумение за стратегическо сътрудничество с партията на Владимир Путин

"Единна Русия". Това много ни тревожи и трябва да тревожи всички в ЕП, които имат предвид руското влияние над нашия демократичен начин на живот", настоя говорителят.

През септември говорител на Европейската комисия потвърди, че е получено писмо от "Обнови Европа", в което случаят с варненския кмет се обвързва с плащанията по ПВУ. В началото на октомври говорител на институцията поясни, че между двата въпроса няма връзка. Междувременно ЕК даде предварително одобрение за плащане към нашата страна по ПВУ и уточни, че реформата на Комисията за борба с корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество остава неизпълнена, затова предлага временно да отложи осигуряването на част от средствата.

#ЕП #Обнови Европа #ПВУ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Брюксел
Последно от Брюксел

Всички новини от Брюксел »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?