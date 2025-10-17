Грозев: Авторитарните режими са на мода, защото имат "успешни" примери

Преди броени дни Христо Грозев беше отличен като Европейски журналист на годината на официалната церемония на фестивала PRIX EUROPA в Берлин.

Българският разследващ журналист беше ключова фигура при издирването и изобличаването на Ян Марсалек като руски шпионин. Да припомним, че преди време Грозев беше в екипа на филма "Навални", отличен с "Оскар" за най-добър документален филм през 2023 г.

"Наградата е своеобразна валидация за житейската цена, която платих с работата си и спрямо семейството ми", отбеляза Христо Грозев в интервю пред БНР-Радио София.

Той отбеляза важни моменти от живота си, които са допринесли до резултатите в работата му и това признание.

"Родителите ми помогнаха да търся истината сам и да не вярвам на това, което чувам от телевизията и пропагандистките канали. Оттогава ми е останала тази алергия към лъжата и пропагандата".

Работил е в Русия и Украйна и е видял как се използват всички инструменти за дезинформация.

"Тогава реших да се върна към онзи почин от детството, за да се боря с неистината".

В радиоефира Грозев говори за свои предишни и следващия разследвания; за своеобразният руски наръчник за дезинформация; за врага без морални задръжки; за конкуренцията на олигарси и институции, които правят свои дезинформационни канали; за млади създатели на съдържание, с което се противопоставят с показване на истината; социалната ангажираност и активиране на млади хора, благодарение на дигиталните източници; промяната на медийната среда и реалност; за стандартите и ефективността на съвременната журналистика; за намирането на съмишленици и въздействието върху аудиторията; за филма "Противоотрова", посветен на неговия живот.

Грозев призна, че най-много му е горчало, когато е чел как българи са говорили и планирали негово убийство (българската група, заловена от британските служби - бел.ред.).

По думите му, авторитарните режими са на мода, защото имат "успешни" примери. Получава се нещо като франчайз. Ще видим какво ще стане след първия банкрут.

Прозрачността е най-ефективният инструмент срещу лъжата. Рискът може да те уплаши или да те мотивира за още по-големи резултати. Много по-добре ще се чувстваш ако продължиш битката.