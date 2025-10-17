Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"

Решаващи дипломатически совалки в търсене на решение на войната в Украйна. След продължил над 2 часа телефонен разговор между президентите на Съединените щати и Русия, в ход е подготовката за нова среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Очаква се за първи път от началото на войната руският президент да стъпи на територията на ЕС - в унгарската столица Будапеща и то до две седмици. Разговорът между Москва и Вашингтон се проведе непосредствено преди решаваща среща тази вечер между украинският президент Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Белия дом.

Новата среща между Тръмп и Путин ще бъде предшествана от разговори между руска и американска делегация на неуточнено място следващата седмица.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Бих казал, че ще стане много бързо, до две седмици. Марко Рубио също ще се срещне с руския си колега Лавров. Много скоро ще има време и място на срещата. Може и вече да са се разбрали. Но аз ще се срещна с президента Путин, а Володимир Зеленски ще информирам за разговора ми с Кремъл."

Според американския държавен глава, преговори между Путин и украинския президент Володимир Зеленски все още са възможни. Това е първият разговор между президентите на САЩ и Русия от почти два месеца насам. Той се проведе ден преди посещението на Зеленски в Белия дом, където се очаква днес да се обсъди американска доставка на далекобойни ракети „Томахоук" за Киев. Съветникът на руския президент Юрий Ушаков описа двучасовия разговор като „много искрен“.

Юрий Ушаков, съветник на Кремъл: "Повдигна се и въпросът за американски доставки на далекобойни ракети „Томахоук“ за Киев. Владимир Путин заяви, че тези ракети няма да променят ситуацията на фронта, а само ще влошат значително отношенията между Москва и Вашингтон, да не говорим за шансовете за мир."

Далекобойните ракети „Томахоук“ имат обсег от 2500 километра. Разстоянието между Киев и Москва е приблизително 800 км. Военни експерти смятат, че Киев няма да удари Москва, но ракетите може да бъдат използвани, за да се повреди критична инфраструктура, по която пътуват доставки за фронта.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Очакваме, че инерцията от успехите на Тръмп в Газа ще помогне и да спрем руската агресия в Украйна. Путин със сигурност не е по-смел от Хамас или другите терористи. Реториката на силата ще проработи и срещу Русия. Вече виждаме, че Москва бърза да подновява преговорите веднага, щом чу за ракети „Томахоук“."

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че вече е в ход подготовка за срещатамежду Тръмп и Путин в Будапеща и добави, че трябва да се преразгледат отношенията с Русия, за да има мир.Очаква се и днес Орбан да разговаря с Путин по телефона.

Виктор Орбан, премиер на Унгария: "Няма дипломатически канал, ако не го поддържаме, никога няма да имаме мир. Най-важният урок за нас европейците е, че нашата военна стратегия е грешна. Трябва ни стратегия за мир. Трябва да помогнем на американския президент и да установим независим дипломатически диалог между Европа и Русия."

Срещата между Путин и Тръмп е поредният опит на американския президент да помири двете враждуващи страни, след като втвърди тона си към Москва след срещата без постигнато споразумение за примирие от август в Аляска.