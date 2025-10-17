Божидар Божанов: Властта се е скрила на тъмно и разпределя порции

Виждаме, че властта се е скрила на тъмно и разпределя порции. Докато ние бяхме на масата на преговорите - всеки ден ви информирахме какво се случва и имаше снимки, след това нещата отидоха по едни тайни масички. Вероятно се случва това и сега. От време на време излиза Пеевски и обявява с кого си говори и на кого нарежда, но това не е сериозен политически процес. Искаме да напомним на управляващите, че даването на повече власт на Пеевски - няма да реши политическата криза, а напротив, защото той е завзел твърде много власт в съдебната система и в службите. Това заяви депутатът Божидар Божанов от ДБ в кулоарите на НС.

Той коментира и срещите на ГЕРГБ с избиратели с думите: освен, че никой все още не ги е изял, те се срещат и със собствените си кандидат - депутати, и с областната администрация, която са назначили. "Граждани едва ли са отишли при тях", смята Божанов.

"Политическата криза у нас може да се реши, когато Бойко Борисов се еманципира от Пеевски и застане пред хората, погледне ги в очите и каже: Аз съм на подчинение на Пеевски, но повече така не мога! - и хвърли кърпата. Има една друга много важна тема и тя е за махането на НСО от президента, председателят на НС - ние обаче считаме, че трябва веднага да се махне охраната от НСО на Пеевски, защото тя като брой и като сума, която се плаща от българските граждани, е по-голяма от охраната на президента и на цялата му администрация, и от тази на премиера", заяви Ивайло Мирчев

Той напомни, че са имали законодателно предложение нито един депутат, освен председателят на НС, да не използват шофьори и охрана от НСО, но то не е било прието, пише новини.бг.