Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Шефът на полицията в Пазарджик Даниел Бараков е отстранен, назначена е проверка.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза по време на заседанието на изпълнителната комисия на партията, че още днес е обмислял да поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради изборите в Пазарджик, но е станало ясно, че шефът на регионалната полиция си е подал оставката. "Отърва кожата", обърна се Борисов към Митов.
