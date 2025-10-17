Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен

Шефът на полицията в Пазарджик Даниел Бараков е отстранен, назначена е проверка.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза по време на заседанието на изпълнителната комисия на партията, че още днес е обмислял да поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради изборите в Пазарджик, но е станало ясно, че шефът на регионалната полиция си е подал оставката. "Отърва кожата", обърна се Борисов към Митов.



