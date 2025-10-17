ГЕРБ ще кани Пеевски за четворна коалиция, иначе отиваме на избори ВИДЕО

ГЕРБ са готови да разширят коалицията с включването на ДПС - Ново начало. Другият вариант е предсрочни избори през февруари. Това заяви лидерът Бойко Борисов, след като събра ръководството на партията, депутатите и кметовете.

Той натовари премиера Росен Желязков още в понеделник да разговаря с коалиционните партньори, както и с Делян Пеевски. В опцията за четворна коалиция Борисов изключи смени на министри.

"Хем никой не иска избори, обаче не ни стига със 100 депутати, обаче другите две партии пак се скриха", мотивира се Борисов защо сегашното мнозинство не може да продължи без ДПС-НН.

"Искате аз да кажа, че каним Новото начало. А вие да кажете "Ами то Борисов го покани". Другата алтернатива е избори. Ние трябва да проведем среща с Новото начало", отсече Борисов.

"С Пеевски трябва да се говори право в очите - това, това - може, съгласен, да, не. Останалите, които не искат това да се случи, да дадат друг вариант, аз друг нямам. Да продължим, това е начинът, плаващи мнозинства с тези няма как да направим. Дали ни харесва, или не, това е единственото", обясни пред съпартийците си лидерът на ГЕРБ.

Той добави, че двамата с Пеевски се познават над 20 години и могат да разчитат, че когато нещо обещае единият на другия, го изпълнява.

"Моето предложение е такова - ако партията иска избори, днес отиваме на избори. Но партията категорично заявява, че не иска избори, срещаш се с колегите. Те няма да спрат да говорят Борисов и Пеевски. Срещнете се трите партии, поканете в рамките на парламента и гарантирайте едно преминаване през първия бюджет в евро. Ако ИТН и БСП са ок, каните и говорите, ако не са, няма да го правим", заръча лидерът на ГЕРБ на Желязков.

"Партията не иска избори", обобщи в началото на заседанието Борисов. И това послужи като основен негов аргумент за включване на ДПС-НН в управленската коалиция. Това са докладвали депутатите на мандатоносителя, след като той ги изпрати по избирателните региони, за да се вземе решението дали ГЕРБ ще останат във властта.

"Не, не е време за избори", заяви и премиерът Росен Желязков.

Както и обеща във вторник, Борисов събра на заседание депутатите и Изпълнителната комисия на ГЕРБ, за да вземат окончателното решение дали остават във властта. На заседанието присъстват и областните координатори на партията и кметове, стана ясно от видео, излъчвано на живо във Фейсбук профила на Борисов.

Народните представители трябваше да докладват дали структурите са единни и каква е нагласата им - да отиват на предсрочни избори, или да ремонтират кабинета "Желязков".

В изявлението си по повод провала на ГЕРБ на изборите за общински съветници в Пазарджик, още във вторник Борисов заяви, че вече няма да крепят кворума и нямат място в това управление.

Той постави краен срок този петък, за да чуе докладите на депутатите. След това ги изпрати по избирателните региони за срещи с актива. По тази причина кворумът в пленарната зала пропадна и Народното събрание не проведе нито едно заседание през тази седмица, а премиерът Росен Желязков отмени и насроченото правителствено заседание в сряда.

По-рано днес лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски заяви категорично, че "избори няма да има", а вчера съобщи, че е разговарял с Росен Желязков и от него е разбрал, че ГЕРБ ще кажат до понеделник какво ще предприемат в управлението. Пеевски предложи преговори за включване на формацията му в управлението, но също така допусна и опцията да продължат, както досега - само с подкрепа на мнозинството при гласуванията в парламента.

От БСП в четвъртък също се обявиха против предсрочни избори и изразиха готовност да се включат в преговори за преформатиране на кабинета, дори за смяна и на техни министри. От ИТН засега мълчат. Представителите на ГЕРБ също запазиха мълчание от вторник насам.

В съобщенията от срещите на депутатите и организациите по места във Фейсбук се повтаряха заявките, че партията е единна и готова да продължи да носи отговорността за държавата, но се декларираше и констатацията, че пасивите от властта обира само мандатоносителят. Появиха се снимки и лозунги "Не сме изядени", след като лидерът заръча на депутатите да му докладват доколко е "изядена и оръфана" партията.













