Удря ни магнитна буря на четири вълни

Поредица от четири мощни изблика на слънчева енергия се насочва към Земята, алармирайки за потенциални смущения в технологиите и комуникациите.

Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) издаде предупреждение за умерена (G2) геомагнитна буря, предупреждавайки, че електропреносните мрежи, радиосигналите и GPS навигационните системи могат да бъдат засегнати.

Геомагнитните бури възникват , когато Слънцето изхвърля облаци от заредени частици, известни като изхвърляния на коронална маса (CME), които се сблъскват с магнитното поле на Земята, карайки го да се вълнува и трепери.

CME бяха изстреляни от Слънцето между 11 и 13 октомври.

Ученият по космическо време Тамита Сков каза: „Бури от 2 до 4 пристигнаха по обяд на 15 октомври. Може да се справяме с техните последици на 17 октомври, ако приемем, че Слънцето не изпраща повече бури, насочени към Земята“, добави тя.

Сков добави, че първата коронална масова вълна (CME) вероятно ще донесе само „леко смущение“, но предупреди, че следващите три са „сплескани заедно“, което потенциално може да усили ефектите им, когато се появят в бърза последователност.



