  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +16
Пловдив: +12 / +16
Варна: +11 / +17
Сандански: +12 / +15
Русе: +12 / +17
Добрич: +10 / +15
Видин: +13 / +16
Плевен: +13 / +15
Велико Търново: +12 / +14
Смолян: +6 / +10
Кюстендил: +10 / +12
Стара Загора: +11 / +15

Удря ни магнитна буря на четири вълни

  • Сподели в:
  • Viber
Удря ни магнитна буря на четири вълни

Генерирано с ИИ
A A+ A++ A

Поредица от четири мощни изблика на слънчева енергия се насочва към Земята, алармирайки за потенциални смущения в технологиите и комуникациите.

Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) издаде предупреждение за умерена (G2) геомагнитна буря, предупреждавайки, че електропреносните мрежи, радиосигналите и GPS навигационните системи могат да бъдат засегнати.

Геомагнитните бури възникват , когато Слънцето изхвърля облаци от заредени частици, известни като изхвърляния на коронална маса (CME), които се сблъскват с магнитното поле на Земята, карайки го да се вълнува и трепери.

CME бяха изстреляни от Слънцето между 11 и 13 октомври.

Ученият по космическо време Тамита Сков каза: „Бури от 2 до 4 пристигнаха по обяд на 15 октомври. Може да се справяме с техните последици на 17 октомври, ако приемем, че Слънцето не изпраща повече бури, насочени към Земята“, добави тя.

Сков добави, че първата коронална масова вълна (CME) вероятно ще донесе само „леко смущение“, но предупреди, че следващите три са „сплескани заедно“, което потенциално може да усили ефектите им, когато се появят в бърза последователност.


#магнитни бури

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?