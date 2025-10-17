Рамзес II стрелял с лазер преди 3300 г.: Оръжието - извънземно или от Атлантида

Рамзес Велики е стрелял преди точно 3300 години с лъчево оръжие, което наподобява съвременните лазери, и така е унищожил враговете си.

Използвал го е да порази хетите в легендарната битка при Кадеш през 1275 г. пр.Хр. (други историци твърдят, че тя е била през 1274 г. пр. Хр.), смятана за най-голямата баталия хилядолетия наред – тоест преди 3300 (или 3303) години. Това става ясно, ако се вярва дословно на древните източници и те се съпоставят със сегашните ни технологии, иначе съвременната наука категорично го отрича. Уфологът Джорджо А. Цукалос, основател на сп. Legendary Times, продуцент и водещ на тв поредицата „Извънземни от древността“ и на други предавания за странни феномени обаче е убеден, че великият фараон наистина е имал някакво свръхмощно оръжие.

Дигитална възстановка на лика на Рамзес от мумията му. Снимка: CRW

Рамзес II е най-великият египетски фараон, при когото държавата достига своята максимална площ и има най-голямо строителство на храмове, като много от тях са запазени до днес. Управлявал е 66 години (някои учени смятат, че са дори 67 години) - от 1279 до 1213 г. пр.Хр. Периодът е на Новото царство, а династията му е XIX и тя е тази, при която Египет достига най-силната си форма.

Част от уфолозите твърдо са убедени, че той е извънземен. А други твърдят, че е от древните атланти и е използвал висока технология, за да унищожи враговете си.

Кадеш

Кадеш е древен град, днес се пада в Сирия, на границата с Ливан, югозападно от Хомс, на река Оронт. Там е била границата между древните Хетско и Египетско царство, а градът е бил ту в ръцете на едните, ту на другите.

Анализирайки древноегипетски и хетски източници, днес учените смятат, че битката при Кадеш завършва реми. Тя е може би най-кървавата в този древен период (само два от видовете войски на египетската армия са били съставени от 9000 пехотинци и 5000 колесници), като и двете армии са почти напълно унищожени. В резултат на нея е подписан най-древният известен ни договор за вечен световен мир между двете суперсили тогава – Египет и Хетското царство. Разликата в мирния договор в двата варианта е една – всяка от страните се обявява за тотален победител, като много вероятно е фараон Рамзес и хетският цар да са се разбрали да представят пред народите си за своя победа в битката на всеки един от тях. В Египет има много повече места, на които са издълбани съобщения за победата и там много по-обширно се говори за нея. Всъщност те са под формата на поема. Тя е наричана „Поемата на Пентаур“ - по името на писаря, направил един от преписите й на пергамент. Поемата е изсечена на каменни стени в храмове в Карнак, Луксор, Рамесеум и Абу Симбел.

Мечът на Рамзес е изкован от (паднал на Земята) астероид.

В поемата се твърди, че фараонът сам е победил армиите на хетите и съюзниците им. Той е повалил хиляди врагове. Направил го е с оръжие, което е получил от своя покровител Амон Ра. В разгара на втория ден от кървавата битка Рамзес, който по това време трябва да е бил на около 29-годишна възраст, се помолил на бога да го дари с оръжие срещу враговете, които са го обградили и почти са избили армията му. Богът на Слънцето изпратил на Рамзес оръжие. В поемата пише, че фараонът бил изоставен сам от част от армията си, а другата част била много далеч. Той обаче заблестял, а лъчите му отбивали всички летящи към него стрели и копия. В дясната му ръка лъч поразявал враговете, а с лявата ги повалял. Рамзес нямал милост нито към враговете, нито към предателите от своите.

Амон

Поемата на Пентаур казва, че богът на слънцето Амон дава на фараон Рамзес II жезъл, който пуска свещените лъчи. Самият жезъл можел да сътворява най-различни неща – да носи поражение, както и да сътворява. Това било оръжието на самия бог. Пет години след битката Рамзес официално е обявен за син на Амон и за равен на него бог.

Съвременни изследователи на мистерии твърдят, че има поне два варианта за дара на боговете. Единият е, че може би древните египтяни са имали достъп до древни технологии за унищожаване, като в случая няма как да се мине без директна връзка с митичната Атлантида. Други пък, като Джорджо А. Цукалос, смятат, че жезълът е някаква форма на лъчево оръжие, приличащо на лазер, което е дадено на египтянина от извънземни.

Мнозина са склонни да вярват, че в тази епоха в Близкия изток е имало доста срещи между хората и извънземни. Някои дори смятат, че самият Рамзес е бил от тези извънземни, макар египетските източници да твърдят, че той е син на фараон Сети I и великата царица Туя. Майка си той провъзгласява за богиня още приживе.

Стела, на която боговете даряват със сила и знания фараон Сети I и неговия син Рамзес (вляво). Снимка: ИНСТИТУТ ПО ИЗТОКА В ЧИКАГО

Самият Рамзес след битката при Кадеш получава титлата А-нахту, което се превежда като „Победител“. А след това е провъзгласен и за бог. Любопитно е, че пред храма в Абу Симбел фараонът е изобразен като четирима богове един до друг, но все с неговия образ. Пред храма са поставени 20-метрови статуи на седящи богове – Амон (на слънцето, покровител на фараоните и безсмъртието), Ра-Хорахти (изгряващото слънце), Птах (бога, създател на света с мисълта си и словото, който е творец, покровител на занаятите и на град Мемфис), а накрая и на самия фараон, обявен за бог.

Самият фараон Сети I също е обявяван за извънземен. Знае се, че е бил гигант в сравнение с египтяните и е имал рижа коса, която древните смятали за божествена черта.

Траки

Има и тракийска връзка в цялата история. Учени са склонни да вярват, че хетите и траките са едно и също племе или поне в много близка братовчедска връзка, като за това се превеждат дори езикови съпоставки на запазени от тези времена географски места. Древната Троя също се смята за тракийско селище или поне за братско на траките. А Троя е смятан за град на хетите от все повече съвременни изследователи, пише "Телеграф".

Отделно връзката на траките с Древен Египет също е много силна. Смята се, че много траки са се преселили именно в древното царство на фараоните, където са доразвили своята култура.

А уфолозите пък твърдят, че е напълно възможно по нашите земи и около Черно море да е била митичната Атлантида. Така че в тази логика е напълно възможно точно траки да са наследници на древните атланти или поне да са общували с тях. А по отношение на връзката с боговете, т.е. с извънземните, траките е напълно възможно да са имали подобни контакти и то многократни.

Засега обаче нито една от тези теории не е доказана.

Мойсей

Мойсей с помощта на своя бог е победил Рамзес II, който призовал своите си богове, но те не успели да се противопоставят, гласи най-популярната днес версия.

Във властващото разбиране за Библията се споменава, че Мойсей, който извежда народа си от Египет, е бил доведен брат на Рамзес, който получава божиите наказания. В съвремието е прието да се смята, че става въпрос именно за Рамзес II, този с лъчевото оръжие, победило хетите. Но някои твърдят, че в Библията всъщност той е описан като баща или дори дядо на Мойсей, а преводите после го правят негов брат.

Теориите на търсачите на мистерии пък казват, че е възможно това да са били извънземни, които са воювали помежду си, а тяхната война да е предадена по-късно като познатата ни библейска история. Така Рамзес, който завзел трона на Египет, бил победен от Мойсей или пък от неговия бог – в тази теза това са извънземни.

А тези, които отхвърлят извънземната връзка, но приемат тази с Атлантида, пък казват, че наследници на древни познания воювали помежду си със страховити оръжия, които носели болести и изтребления. А после това намерило отражение в Библията като притчата за Мойсей.

Някои стигат дори още по-далеч. Независимо дали са извънземни или атланти, Рамзес и Мойсей (или богът на Мойсей в друга версия), то те водели помежду си война. Тя обаче завършила с прогонването на Мойсей, който бил пуснат да си вземе хората и да си отиде. Това после обаче било представено като победа на последните, твърди най-радикалната теория.

Египет издаде паспорт на мумията му

На 9 март 1974 г. Република Египет издава паспорт на мумия, която се смята, че е на фараон Рамзес II.

Мумията няколко месеца по-късно - през септември, лети от Кайро до Париж, където я консервират и й правят някои изследвания. Но за целта й издали съвсем истински действащ международен паспорт с профилна снимка на мумията, номер и дати, за да премине през митническите процедури. Там в графа „професия“ пише „цар (починал)“. В графа „роден“ пише „.../.../ 1303 г. пр. Хр.“, което означава, че денят и месецът са неизвестни.

При пристигането във Франция мумията на фараона е посрещната с всички воински почести, полагащи се при посещение на действащ държавен глава, и дори един от министрите на тогавашното френско правителство я приветства с тържествено слово.

Паспортът на мумията на фараона..Снимка: ЕЙНШЪНТ ОРИДЖИНС

Ако тази мумия е на Рамзес, то той е бил левичар, имал е вълниста рижа коса. В Древния Египет червенокосите са свързвани с бог Сет, покровителстващ пустинята, хаоса, войната, гръмотевиците, виното, чужденците, той е убиецът на Озирис, а името на фараон Сети, бащата на Рамзес, се превежда като Последовател на Сет. Човекът от мумията с паспорта е бил висок около 180 см. В последните години преди смъртта си е страдал от артрит, имал е проблеми и с кръвоносните съдове. По тялото му се откриват множество наранявания, най-вероятно от оръжия, както и счупвания, някои от тях са доста години преди смъртта, което потвърждава тезата, че фараонът активно е участвал в битки. Имал е абсцес на един от зъбите, довел до инфекция на кръвта, което се предполага, че може и да е конкретната причина за смъртта на 90-годишния фараон, но може тя да е и друга.

При изследването на мумията не са открити следи от извънземно присъствие. Това обаче не пречи на уфолозите да твърдят, че Рамзес си е истински извънземен и че хората сме наследници на тези пришълци. Това пък дава коз на тези, които смятат Рамзес за наследник на древното познание от Атлантида - независимо че съществуването й изобщо не е доказано. Дали е атлант, или е някой, който е имал достъп до тайни на Атлантида - фараонът определено е притежавал знания и оръжия, които по това време други не са имали, твърдят търсачите на мистерии. И точно затова го смятали за истински бог. Любопитно е, че след него всичките 7 фараони приемали титлата „рамзес“.



