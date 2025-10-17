Костадинов: ГЕРБ и ДПС-НН са се прегърнали в схватка и не могат една без друга, но това няма да продължава вечно

Политическа криза има от 2021 година насам, забравих колко пъти ходихме на избори. Това, че в момента имаме някаква стабилност- това е временен етап, защото ГЕРБ и "ДПС-Ново Начало" са се прегърнали в схватка и не могат една без друга, но това няма как да продължава вечно, защото ГЕРБ няма да се примирят да са втора цигулка, каквато очевидно е в момента. Техните избиратели отчаяно искат избори, за да се отърват от тежката сянка на Делян Пеевски.



Такъв прочит на ситуацията около липсата на кворум в парламента направи председателят на ''Възраждане" Костадин Костадинов и посочи, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов има два хода пред себе си:



"Да отиде на избори, за да запази поне нещо от партията си, а другият вариант е да отиде да прави компания на Ахмед Доган и двамата да играят сентасе. Да се събират двамата почетни председатели и да си говорят едно време колко са били силни и могъщи", каза той и допълни:



"В тази ситуация обаче Пеевски няма как да продължи без ГЕРБ, защото той не може да стане основна политическа сил, още по-малко първа. В Пазарджик стана, но с едва 18% процента, което ако пренесем на национално ниво, няма как да управляваш държавата с този резултат".



Костадинов констатира, че ГЕРБ с 24% на последните избори е изпитал сериозни затруднения и в момента ни управляват 4 партии.