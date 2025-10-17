  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +16
Пловдив: +12 / +16
Варна: +11 / +17
Сандански: +12 / +15
Русе: +12 / +17
Добрич: +10 / +15
Видин: +13 / +16
Плевен: +13 / +15
Велико Търново: +12 / +14
Смолян: +6 / +10
Кюстендил: +10 / +12
Стара Загора: +11 / +15

Лидерът на преврата в Мадагаскар официално положи клетва като президент на страната

  • Сподели в:
  • Viber
Лидерът на преврата в Мадагаскар официално положи клетва като президент на страната
A A+ A++ A

Полковник Майкъл Рандрианирина официално положи клетва като президент на Мадагаскар в петък, след военен преврат, който свали предишната администрация. Възходът му на власт последва широки протести, водени от млади хора, които бяха подхранени от общественото недоволство към хроничните проблеми с електричеството и водоснабдяването, както и от ширещата се бедност.

Международната общност бързо осъди преврата. Както ООН, така и Африканският съюз критикуваха военния преврат, като последният преустанови членството на Мадагаскар в отговор на превземането на властта от страна на военните.

Сваленият президент Андри Раджолина напусна страната, позовавайки се на заплахи за живота си. Той бе впоследствие импийчнат задочно в вторник, непосредствено преди Рандрианирина да обяви, че военните ще поемат управлението.

Превратът последва три седмици антиправителствени демонстрации, главно водени от младежи. Протестиращите се обявиха срещу продължаващите кризи в електроснабдяването и водоснабдяването, съчетани с широко разпространена бедност в страната. Движението получи допълнителен импулс след като военното формирование Corps d'administration des personnels et des services administratifs et techniques (CAPSAT) – въстана и се присъедини към протестиращите.

Мадагаскар остава сред най-ниско класираните държави по Индекса на човешкото развитие на ООН. През 2022 г. Световната банка съобщи, че около три четвърти от 30-милионното население живее под прага на бедността. Достъпът до електричество е ограничен, като само 36% от населението е свързано към електрическата мрежа, която често страда от ежедневни прекъсвания.

След възкачването си на власт Рандрианирина заяви, че военен комитет ще управлява заедно с преходно правителство за период до две години, след което ще бъдат организирани нови избори.

Мадагаскар не е избрал военен режим“, каза той пред журналисти, подчертавайки, че администрацията ще включва както военни, така и цивилни членове. „Правителството принадлежи на цивилните. Президентският съвет също ше бъде съставен от военни и цивилни“, добави той, сигнализирайки намерение да се запази смесена структура на управление по време на преходния период.

#Мадагаскар #преврат #Африка

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?