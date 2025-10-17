Лидерът на преврата в Мадагаскар официално положи клетва като президент на страната

Полковник Майкъл Рандрианирина официално положи клетва като президент на Мадагаскар в петък, след военен преврат, който свали предишната администрация. Възходът му на власт последва широки протести, водени от млади хора, които бяха подхранени от общественото недоволство към хроничните проблеми с електричеството и водоснабдяването, както и от ширещата се бедност.

Международната общност бързо осъди преврата. Както ООН, така и Африканският съюз критикуваха военния преврат, като последният преустанови членството на Мадагаскар в отговор на превземането на властта от страна на военните.

Сваленият президент Андри Раджолина напусна страната, позовавайки се на заплахи за живота си. Той бе впоследствие импийчнат задочно в вторник, непосредствено преди Рандрианирина да обяви, че военните ще поемат управлението.

Превратът последва три седмици антиправителствени демонстрации, главно водени от младежи. Протестиращите се обявиха срещу продължаващите кризи в електроснабдяването и водоснабдяването, съчетани с широко разпространена бедност в страната. Движението получи допълнителен импулс след като военното формирование Corps d'administration des personnels et des services administratifs et techniques (CAPSAT) – въстана и се присъедини към протестиращите.

Мадагаскар остава сред най-ниско класираните държави по Индекса на човешкото развитие на ООН. През 2022 г. Световната банка съобщи, че около три четвърти от 30-милионното население живее под прага на бедността. Достъпът до електричество е ограничен, като само 36% от населението е свързано към електрическата мрежа, която често страда от ежедневни прекъсвания.

След възкачването си на власт Рандрианирина заяви, че военен комитет ще управлява заедно с преходно правителство за период до две години, след което ще бъдат организирани нови избори.

„Мадагаскар не е избрал военен режим“, каза той пред журналисти, подчертавайки, че администрацията ще включва както военни, така и цивилни членове. „Правителството принадлежи на цивилните. Президентският съвет също ше бъде съставен от военни и цивилни“, добави той, сигнализирайки намерение да се запази смесена структура на управление по време на преходния период.