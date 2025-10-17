От днес: Софиянци следят в реално време кога идва градския транспорт

"Отворихме данните на градския транспорт и затворихме поредна страница от аналоговото минало. Данните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, вече е достъпна за всички" - тази добра новина съобщи в ранни зори кметът на София Васил Терзиев.

"Това означава, че приложения и сайтове ще могат в реално време да показват къде се намират автобусите, трамваите и тролеите, кога пристигат, кои са най-бързите маршрути", поясни той и допълни:

"Данните, които събираме с публичен ресурс, ще се връщат при гражданите под формата на по-предвидим транспорт, по-добро планиране и повече удобство.

Това не е просто технологична промяна – това е нова култура на управление, в която прозрачността, сътрудничеството и иновацията не са просто лозунги, а ежедневна практика.

В рамките само на няколко седмици след отварянето, граждани и програмисти създадоха първите интерактивни карти и приложения, без това да коства нито лев от бюджета на общината.

Точно така си представям истинската дигитална трансформация – когато обществото започва да произвежда решенията заедно с институциите.

Пример за това е и съвместната работа с граждани и експерти, които разработват карти, базирани на общински данни – от визуализации на ПУП-ове и планирано строителство, до интерактивни карти на чешми, зелени площи и цветни контейнери.

Последните бяха особено полезни по време на кризата с отпадъците, когато общественият контрол и споделената информация помогнаха за по-бърза и точна реакция.

Следващата стъпка е да отворим данните за обработените отпадъци от общинското предприятие СПТО.

Благодаря на зам.-кмета Иван Гойчев и на екипа, който стои зад тази инициатива.

Дигитализацията прави прозрачността възможна, защото когато информацията е достъпна, контролът върху нея става споделен.

София има потенциала да бъде пример за дигитална трансформация не само в България, а и в целия балкански регион. И вярвам, че можем да го постигнем, доколкото действията ни не са кампанийни, а са част от цялостна стратегия.

Модерността вече е стандарт за работа.

Ако четете това, докато пътувате в градския транспорт, можете да видите точно къде се намирате сега ТУК!".

