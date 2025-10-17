  • Instagram
Пакистански въздушен удар разруши жилищен квартал и училище в Кабул

Пакистански въздушен удар разруши жилищен квартал и училище в Кабул
В сряда около 15:44 часа Пакистан извърши въздушен удар в район 4 на град Кабул, причинявайки сериозни разрушения на няколко жилищни сгради, съобщи Tolo News.

Абдул Рахим, 50-годишен жител, който живее с шестчленно семейство в една от пострадалите къщи, описва ефекта от удара. Макар семейството му да не е било вкъщи по време на нападението, той отбеляза, че инцидентът е причинил дълбока психологическа травма.

Тази брутална атака от Пакистан е ясна за всички, те многократно нарушават територията ни. Това беше стаята на дъщеря ми, която беше поразена. Нито един от нашите съседи не е военен“, заяви Абдул Рахим.

Друг пострадал жител, Хабибула, разказа: „Семейството ни беше ужасено. Не знаехме какво да правим, когато осъзнахме, че къщата е ударена от ракета.“

До засегнатите домове се намира и училище, което също пострада от удара. В училището се обучават над 500 ученици в 50 класни стаи. За щастие, учениците вече бяха освободени по време на удара и няма пострадали, потвърди Tolo News.

Мохаммад Садик, училищен служител, каза: „Когато семействата и учениците се върнаха днес, гледката към училището беше разбиваща. Видяхме много хора със сълзи на очите. Това е гражданско учебно пространство. Какво престъпление е извършило това училище?

Учeникът Ахмад Мобашер добави: „За съжаление, когато дойдохме днес и видяхме училището в това състояние, сърцата ни се разбиха. Само преди няколко дни бяхме тук, учехме и се смеехме заедно.“

Очевидци описаха широко разпространена паника и страх сред местните жители, особено сред жени и деца.

Саид Хакимяр, свидетел на случилото се, каза: „Хората, особено жените и децата, бяха ужасени и паникьосани. Всички мислеха как да избягат от района.“

Надеждни източници потвърдиха пред Tolo News, че Пакистан е насочил въздушния удар към части от Кабул в сряда, което е довело до смъртта и нараняването на няколко цивилни, включително жени и деца.

Tolo News също съобщи, че въздушният удар е оставил местната общност в шок, като много жители се борят да приемат разрушенията на домовете и училището си.

#Пакистан #Афганистан #Кабул

