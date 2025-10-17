Москва разполага с данни, че британските и украинските специални служби подготвят диверсии срещу газопровода „Турски поток“, заяви директорът на Федералната служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников по време на 57-ото заседание на Съвета на ръководителите на органите за сигурност и специалните служби на страните от ОНД, проведено в Самарканд.

„Разполагаме с информация за подготовка на диверсии от британците съвместно с украинските специални служби срещу газопровода“, каза Бортников, без да навлиза в повече подробности.

По думите му, освен „Турски поток“, Украйна и британската служба MI-6 планират атаки срещу други обекти на критичната инфраструктура, включително чрез дронове, безекипажни катери и бойни водолази.

Бортников съобщи също, че инструктори от SAS и MI-6 са участвали в подготовката на серия удари по Каспийския тръбопроводен консорциум, а именно британците, чрез провокации и дезинформация, диктували линията на Брюксел за проваляне на уреждането на конфликта.

„Те настояват за ускорена подготовка на Европа за въоръжено противопоставяне с Русия, призовават за изпращане на войски в Украйна и прокарват идеята за създаване на безполетна зона там“, заяви директорът на ФСБ.

Според него британското разузнаване стои и зад терористичния акт на ВСУ от лятото на 2025 г., когато украински дронове атакуваха руски военни летища в Мурманска, Иркутска, Ивановска, Рязанска и Амурска област. Всички безпилотници са били унищожени, а възникналите пожари потушени без жертви.

„Англичаните осигуриха последващото пропагандно съпровождане на атаката, разпространявайки в медиите фалшификации за огромни щети и изключително украинско ‘авторство’ на диверсията“,

каза Бортников.

Директорът на ФСБ добави, че на територията на Украйна действат над 120 кол центъра, контролирани от СБУ и ВСУ, чиято цел е въвличане на тийнейджъри и пенсионери в терористична дейност.



„Особено тревожни са призивите на ръководствата на MI-6, СБУ и ГУР да се ‘убиват всички неудобни в Русия’ в рамките на така наречената партизанска война“, заяви Бортников, уточнявайки, че обекти на подобна агитация стават мигранти, радикално настроени лица, маргинали, наркозависими и психично болни граждани.

По думите му, терористичните действия се координират дистанционно чрез месинджъри и социални мрежи, а оръжията се доставят през трети страни, като преносвачите често не знаят какво превозват.

Бортников подчерта, че западните разузнавателни служби продължават да използват информационна и хибридна война, организирайки цветни революции и въоръжени конфликти по света:

„Главна организираща и координираща роля в това играят специалните служби на водещите страни от НАТО. Те имат пряко отношение към повечето зони на нестабилност в Близкия изток, Африка, Азия и Европа“, каза Бортников и обвини Лондон и ЕС, че нагнетяват истерия за мнима ‘заплаха от Изток’, за да оправдаят политиката си на конфронтация с Русия.

Инцидентите с появата на предполагаеми руски дронове над страни от ЕС в период на истерия заради "заплахата от Изток" и усилията за сформиране на европейска коалиция за изпращане на войски в Украйна говорят за участието на спецслужбите на НАТО в тези инциденти, каза още ръководителят на ФСБ.







