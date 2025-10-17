Васил Божков с четвърто внуче? Ива Софиянска намекна за още наследници

Семейството на Васил Божков и Стефан Софиянски отново има повод за празник — малкият Стефан, третото дете на Ива Софиянска–Божкова и Антон Божков, отпразнува първия си рожден ден.

Празненството премина в близък семеен кръг, но вниманието бе привлечено от емоционалния пост на Ива в социалните мрежи, който намекна за още едно бебе на хоризонта.

„Най-хубавият дъждовен ден на света! Стефан има рожден ден, а аз съм повече от щастлива, че избра нас за свое семейство! Обичта ми е безкрайна... Чакайте ме за още едно“, написа Ива Софиянска–Божкова в Instagram.

С тези думи дъщерята на бившия столичен кмет Стефан Софиянски и снаха на бизнесмена Васил Божков предизвика истински фурор сред последователите си. Мнозина побързаха да я поздравят, а други се запитаха дали семейството не очаква четвърто дете.

„Ива не се плаши от безсънни нощи и памперси - казва, че това й дава смисъл“, коментират близки до снахата на Божков.

Въпреки това Ива е посветила социалните си мрежи на скечове, в които по комичен начин показва колко е изтощена и колко е трудно да се справя с три деца. Явно обаче всичко това е само в сферата на хумора, а самата тя иска отново да гушне бебче.

Семейството на Ива и Антон е сред малкото в родния хайлайф, които успяват да запазят хармонията въпреки постоянното внимание към тях. Наследницата на бившия столичен кмет Стефан Софиянски и снаха на подсъдимия по редица обвинения Васил Божков живее далеч от прожекторите, но този път самата тя предизвика вълна от любопитство.

Публикацията й е придружена със снимка, на която държи малкия Стефан в ръце, както и кадри от времето, когато е била бременна с най-малкия си син, кръстен на баща й.

Това, което засилва слуховете за нова бременност, е, че Софиянска-Божкова носи широки тениски и пуловери по улиците и в социалните мрежи, както и това, че от няколко месеца е спряла да публикува кадри от интензивните си силови тренировки във фитнеса. Освен това сама споделя с последователите си, че има страхотен апетит и трудно се спира, когато нещо й е много вкусно.

Ако следва тенденцията от бременността си със Стефан, която премина почти в пълна тайна, е много вероятно да се разбере за новото попълнение в семейството й чак след като се роди, без по никакъв начин да го обяви предварително.

Според техни близки Ива и Антон Божков се притесняват от зли очи и не искат никой да се бърка в щастието им, затова пазят всичко в тайна максимално дълго.

Снимки: Инстаграм

