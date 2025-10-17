След разговора с Путин: Тръмп отлага "Томахоук" и санкциите срещу Русия?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде знак, че не е сигурен дали Вашингтон ще предостави на Украйна ракети с голям обсег „Томахоук“, заявявайки, че Съединените щати не могат да си позволят да изчерпят собствения си арсенал. „Имаме много 'Томахоук', но те са нужни и на Съединените щати. Не можем да се изтощим като държава“, каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, добавяйки, че все още не е взето окончателно решение.

Коментарите му дойдоха само часове след дълъг телефонен разговор с руския президент Владимир Путин и преди насрочената среща с украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон. Зеленски, който пристигна в САЩ по-рано през деня, се очаква да настоява за одобрение на доставката на ракети „Томахоук“, които имат обсег до 2500 километра и биха могли значително да засилят ударния потенциал на Украйна.

Според съветника в Кремъл Юрий Ушаков, Путин е повдигнал въпроса за евентуалните доставки на ракетите директно по време на разговора си с Тръмп, продължил два часа и половина. Руският лидер предупредил, че такава стъпка „няма да промени съществено ситуацията на бойното поле, но ще нанесе сериозни щети на отношенията между нашите страни и на перспективите за мирно уреждане на конфликта“.

Тонът на Тръмп бе по-предпазлив в сравнение с изказването му на 15 октомври, когато той призна, че Украйна планира „офанзива“ срещу Русия и заяви, че ще реши дали да я подкрепи след срещата със Зеленски.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет допълни, че Вашингтон е готов да „накара Русия да си плати по начини, по които само САЩ могат“. Също така, Тръмп затвърди по-твърдата си позиция спрямо Москва през последните седмици, като през септември заяви, че Украйна може да спечели войната и да си върне всички окупирани територии.

След телефонния разговор между двамата президенти, прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че Тръмп „не е изключил“ възможността за среща между Путин и Зеленски, отбелязвайки, че „вратата остава отворена“.

В същото време Тръмп изрази съмнение относно въвеждането на нови санкции срещу Русия. Той посочи, че в Сената е внесен законопроект за налагане на високи мита върху страни, които купуват руски петрол, газ, уран и други ресурси, но според него „моментът може би не е подходящ“. Президентът обясни, че подобна мярка би могла да „усложни или дори провали“ планираната му среща с Путин, която вероятно ще се състои в Унгария в следващите две седмици.

„Не съм против нищо, просто казвам, че може би не е точният момент“, подчерта Тръмп, добавяйки, че целта му е да създаде благоприятна атмосфера за преговори с руския лидер. Той определи предстоящата среща като шанс „да постигнем мир“ и да сложим край на войната в Украйна.

Междувременно лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн заяви, че законопроектът за санкциите ще бъде обсъден „в рамките на следващите 30 дни“. Според двама официални източници Белият дом вече проучва текста и предлага редакции, което показва, че администрацията на Тръмп възприема инициативата все по-сериозно, въпреки резервите му относно момента.

По време на брифинга Тръмп отхвърли и твърденията, че войната в Украйна може да прерасне в глобален конфликт. „Аз не започнах тази война. Това е работа на Байдън, а аз я заварих в пълен хаос. Можеше да доведе до Трета световна война. Но това няма да се случи“, заяви той, подчертавайки, че целта му е „да спаси човешки животи“ и „да помогне на Европа да намери мир“.

Президентът призна, че отношенията между Зеленски и Путин остават „ужасни“, което затруднява преговорите за мир. Той обаче потвърди, че обсъдил въпроса за „Томахоук“ с руския лидер, който „не бил никак доволен от идеята“.

Сега Тръмп е под нарастващ натиск както от Киев, така и от американските политици, да изясни позицията си преди срещата със Зеленски. Все още е неясно дали САЩ ще доставят ракетите, ще въведат санкции или ще заложат на нов кръг преговори с Путин, но президентът настоява, че основната му цел е да предотврати ескалация и „да върне мира“ в Европа.