Пеевски: Избори няма да има, Радев трябва да знае, че купонът се отменя

Избори няма да има, аз съм го казал отдавна. Едно мога да кажа на чичо Румен: да прибира кетъринга и шампанското, купонът се отменя. Това каза в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, обръщайки се към президента Радев.

Изказването му идва дни след речта на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пред партийния актив във вторник. Тогава той заяви, че вече не вижда мястото на неговата формация в настоящото управление. Борисов поиска смяната на председателя на парламента Наталия Киселова с думите „една година стига". Остри думи бяха отправени и към БСП, и към ИТН, предаде Нова тв.

Веднага след изказването на Борисов, Пеевски излезе с коментар, който глесеше. "Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ и споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България. Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори. И не защото се страхуваме от избори - напротив и ние го доказахме. А защото "ДПС-Ново начало" е на висотата на отговорността към хората, към държавата. И затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки, че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт. Заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност".

Припомняме, че в четвъртък "ДПС-Ново начало" внесе законопроект, според който президентът, премиерът и председателят на НС да могат сами да се отказват от охраната си. От формацията съобщиха, че инициативата е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че иска да се откаже от охраната си, но законът не му позволява. А Пеевски призова държавния глава да подаде оставка и да се отдаде на развиване на собствената си политическа партия.

Преди това президентът обяви, че се отказва от служебния си автомобил при изпълнение на задълженията си като държавен глава, като считано от 20 октомври, той ще използва личното си возило. Това ще се случва, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват собствените си коли за изпълнение на служебни ангажименти.



