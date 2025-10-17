Пак куп промени в трафика за уикенда по АМ Тракия и АМ Хемус

От днес до неделя се променя организацията на движение в участъците в ремонт на автомагистралите "Тракия" и "Хемус". Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

За повишаване на безопасността при интензивния трафик може да се шофира и в аварийната лента, а целта е да се улесни пътуването в края на седмицата, когато много хора тръгват на път. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация, посочват от АПИ, добавя БТА.

На магистрала "Хемус" в участъка между село Яна и входа на София (от км 0 до 8-и км), в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата, ще бъде организирано реверсивно движение. Всеки петък до края на октомври от 16:00 ч. до 20:00 ч. ще има две ленти за движение в посока Варна. Трафикът за София ще се пренасочва от пътен възел "Яна" по път I-1 през Горни и Долни Богров до столицата. Във всички съботи до края на месеца от 8:00 ч. до 12:00 ч. ще бъдат осигурени две ленти за пътуващите към Варна, като движението в посока към столицата ще преминава по обходен маршрут от пътен възел "Яна" по път I-1 през Горни и Долни Богров до София.

В неделя от 15:00 ч. до 20:00 ч. и в понеделник от 6:30 ч. до 11:00 ч. ще има две ленти за движение в посока София. Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел "Яна", откъдето ще продължава по магистралата. Предвижда се до приключване на ремонта на участъка от гара Яна до София всеки уикенд да се въвежда реверсивно движение. Прогнозният срок за завършване на строителните работи в платното за София е 31 октомври.

В четири участъка на магистрала "Тракия" в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се работи. Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути - Подбалканския път I-6 София - Карлово, както и пътя Ихтиман - Самоков.

