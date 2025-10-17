  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +17
Пловдив: +12 / +17
Варна: +11 / +17
Сандански: +12 / +14
Русе: +12 / +17
Добрич: +10 / +16
Видин: +12 / +15
Плевен: +12 / +15
Велико Търново: +11 / +16
Смолян: +6 / +10
Кюстендил: +10 / +12
Стара Загора: +11 / +15

Блокаж на НС: Трети пореден ден няма кворум

  • Сподели в:
  • Viber
Блокаж на НС: Трети пореден ден няма кворум

Стопкадър/НОВА НЮЗ
A A+ A++ A

Блокаж в работата на парламента. И днес не се събра кворум в парламента.

За 9 часа тази сутрин беше насрочено поредно заседание на парламента, след като два дни депутатите не заседаваха заради липса на кворум.

След призива на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към депутатите от партията да не осигуряват кворума в пленарна зала народните представители от най-голямата политическа сила не се регистрират.

Два поредни дни в зала не влизат и депутатите от "ДПС-Ново начало". Вчера не присъстваха и народните представители от "Има такъв народ", а ден по-рано от БСП.

В същото време лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че е говорил с премиера Желязков очаква да имат решение до понеделник.

И допълни, че са готови за преговори и да споделят отговорността.

А от коалиционните партньори от БСП заявиха, че властта не е самоцел и са готова на смени в правителството, ако има убедителни аргументи в тази посока.

Все още няма позиция от "Има такъв народ".

#НС #кворум

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?