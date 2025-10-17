Мирчев разкри SMS-ите, с които разгневи Бойко Борисов

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев бе специален гост в „Денят на Дарик“ и коментира разместването на пластовете в парламента и евентуалното влизане на Пеевски и официално във властта, както и съмнителните избори в Пазарджик, които бяха белязани с множество сигнали за купен вот.

„Борисов е недоволен не защото много му пука за България, а защото му се изплъзва ГЕРБ и му се изплъзва неговата власт.“

„Не знам дали той се е засегнал от съобщенията, които му пратих. По-скоро изигра една театрална сценка, в която показва гнева си от самата ситуация, в която той е поставен. Той не е свикнал да бъде в ситуация, в която няма избор. Сега няма особен избор и трябва да се съобразява с това, което Пеевски му нареди.“

„Певски практически владее парламента, защото освен ГЕРБ, той си владее и БСП. До голяма степен владее и „Има такъв народ“, каза той.

„Трети ден Слави Трифонов мълчи. Защото има едни порции за разделяне с Орлин Алексиев по министерствата, има едни пари за взимане. Порциите са от различни министерства. Става дума за обществените поръчки. Те са ги парцелирали по партии Пеевски, Орлин Алексиев, още няколко брокера, които работят на този терен.“

„За съжаление в момента по отношение на битката за пленената държава сме почти сами. Хора с кураж, които да застанат и да водят тази битка почти няма. Давам ви пример. БСП бяха подписали санитарния кордон. „Има такъв народ“ бяха подписали санитарния кордон срещу Пеевски. Госпожа Киселова беше подписала санитарния кордон.“

„Никога не сме предавали каузите си, никога не сме давали заден в това отношение. И ще продължим по същия начин, но трябва да получим обществена подкрепа.

„Когато Бойко Рашков беше министър на вътрешните работи, почти бяха ограничени покупките на гласове. Почти нямаше купен вот. А в момента така са се разпиштолили.“

„Доста извратен мозък трябва да си, за да подкрепяш Пеевски. Има нещо много извратено като анализатор, за да стигнеш до там да обясняваш, че целите на главното „Д“ били от полза за България.“

„Ще бъдат направени опити за разбиване и на други парламентарни групи. На Пеевски му трябват още малко депутати, за да може да си гарантира добро управление с Борисов. Това вече се случи в парламентарната група на АПС. На вота на недоверие, трима души от АПС не гласуваха. Това също не направи особено впечатление. Трябва да се наблюдава какво се случва с тези трима души.“

„Има и нещо, което за първи път се случва в България в новата ни история. Отменено заседание на Министерски съвет. Никога не е имало нещо подобно. Всякакви сътресения е имало, но да се отмени заседание на Министерски съвет, това говори само и единствено за много тежки взаимоотношения в управляващата коалиция.“

„Таки е истински международен престъпник. Много са малко политиците, които са готови да произнесат името – Таки. Те са малко, защото много добре знаят, че това са опасни хора. Таки, неговият човек за мръсни поръчки в София, Белингата, хората с прякори, те не си поплюват. Понякога извършват убийства, понякога правят неща, които са несъвместими с държавността.“

„Българският бизнес и бизнес средата се влошават заради ролята на такива мутрафони точно като Таки. Когато говорихме с хора от бизнеса, те казаха – поздравяваме ви, че можете да си позволите да говорите против тях, защото това е смело, но ние имаме бизнес. И знаем, че фирмите ни няма да оцелят, ако ние излезем и публично кажем, например, за продуктовите такси, увеличението с хиляди проценти на продуктовите такси, че зад това стои Таки.

„Тук не говорим за съседната бакалийка. Става дума за хора с милиардни бизнеси, които нямат куража да го направят и да го говорят. И не ги обвинявам за това.“



