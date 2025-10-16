Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща в опит да сложат край на войната в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Будапеща като част от нови дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна. Новината дойде след телефонен разговор между двамата лидери, по време на който беше договорено и провеждането на среща на високо равнище между американски и руски представители през следващата седмица.

Тръмп заяви, че първоначалните разговори ще бъдат водени от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, заедно с други определени длъжностни лица, но все още не е ясно кой ще представлява Русия. „Президентът Путин и аз ще се срещнем в Будапеща, Унгария, за да видим дали можем да сложим край на тази ‘безславна’ война между Русия и Украйна“, написа Тръмп в социалната си платформа Truth Social.

Според президента, по време на разговора са били обсъдени няколко теми, включително усилията на първата дама Мелания Тръмп да помогне за завръщането на украински деца по домовете им, както и бъдещите търговски отношения между Вашингтон и Москва след края на войната. Тръмп изрази и надежда, че диалогът „в Близкия изток ще помогне в нашите преговори за постигане на край на войната между Русия и Украйна“.

Той допълни, че разговорът е завършил с договорка за започване на подготвителни срещи през следващата седмица, чиято цел е да бъде организирана срещата на върха в Будапеща. „Надявам се тези разговори да сложат край на тази трагична война“, подчерта Тръмп.

Телефонният разговор се проведе ден преди планираната среща на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон на 17 октомври. Двамата ще обсъдят възможността за доставка на дългобойни ракети Tomahawk за Украйна и ще оценят текущата военна ситуация. „Президентът Зеленски и аз ще се срещнем утре в Овалния кабинет, където ще обсъдим разговора ми с президента Путин и много други теми“, заяви Тръмп, добавяйки, че според него „е постигнат сериозен напредък“ в диалога с руския лидер.

Това е първият директен разговор между Тръмп и Путин от близо два месеца. Предишният им контакт се състоя на 18 август, малко след като няколко европейски лидери посетиха Белия дом след срещата на върха в Аляска. Двамата президенти се срещнаха в Аляска на 15 август, за да обсъдят възможностите за мирно споразумение и двустранно сътрудничество - първата им среща, откакто Тръмп се завърна в Белия дом. Оттогава обаче осезаем напредък към мир не е постигнат.

Bloomberg по-рано съобщи, че срещата в Аляска може да е насърчила Путин да засили въздушните удари срещу Украйна, тъй като той очевидно е останал с впечатлението, че Вашингтон няма да реагира твърдо. Оттогава руските атаки срещу украинската инфраструктура се засилиха, а дипломатическите контакти между САЩ и Русия се забавиха.

Планираното посещение на Путин в Будапеща предизвика внимание, тъй като унгарският парламент гласува по-рано тази година за излизане от Международния наказателен съд (МНС), което му позволява да пътува в страната въпреки действащата заповед за арест от МНС за отвличането на украински деца.

Унгарският премиер Виктор Орбан приветства избора на Тръмп, определяйки го като „чудесна новина за миролюбивите хора по света“ и заяви, че Унгария е „готова да приеме разговорите“.

Инициативата на Тръмп към Путин идва на фона на продължаващо високо напрежение. През последните седмици Тръмп засили критиките си към Москва, като заяви, че Украйна може „да си върне всички територии, загубени след нахлуването“. Междувременно САЩ обмислят възможността да предоставят на Украйна ракети Tomahawk, способни да поразяват цели дълбоко във вътрешността на Русия, ход, който Путин предупреди, че ще представлява „нов етап на ескалация“.