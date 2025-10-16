Френското правителство оцеля след двата вота на недоверие

Броени дни, след като встъпи в длъжност, френското правителство на Себастиан Льокорню е изправено пред два вота на недоверие.



Първото искане - на крайнолявата "Непокорна Франция", се оказа неуспешно. Както се очакваше, депутатите социалисти не го подкрепиха, благодарение на обещанието на премиера да спре оспорваната пенсионна реформа на президента Еманюел Макрон.

Внесеният от крайната левица вот на недоверие получи 271 гласа, по-малко от необходимите 289, за да бъде свалено правителството на Льокорню.

Вторият вот на недоверие, внесен от крайнодесния „Национален сбор“ на Марин Льо Пен, също беше отхвърлен с огромно мнозинство от депутатите. "За" гласуваха едва 144 депутати.