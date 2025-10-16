Василев: Съдът, прокуратурата и КПК са в ролята на трите маймунки – не чух, не видях, не разбрах

Съдът отказа да ме разпита, за да може делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев да седи в София и да не отиде във Варна, каза в съда председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев. Апелативният съд в София заседава по мярката за неотклонение на Благомир Коцев.

„Благомир Коцев е задържан вече над три месеца по думите на една доказана крадла. Агенция за държавна финансова инспекция има доклад, направен още по време на правителството „ГЕРБ 3“, който уличава нейната фирма в над 500 хил. лв. откраднати средства от българските студенти и тяхната храна“, каза Василев. "Тази крадла е казала, че има неизвестен депутат, след което е намесила моето име. Заради този факт делото се гледа в София със Софийската прокуратура и съд, където могат да се нагласят състави, а не във Варна, където му е мястото. Вече трети месец Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Софийска градска прокуратура отказват да ме разпитат, а току-що и съдът отказа да ме разпита, за да може делото да седи в София, а не да отиде във Варна“, каза Василев.



Свидетели сме, че и съдът, и прокуратурата, и КПК са в ролата на трите маймунки – не чух, не видях, не разбрах. Дойдох днес в залата, за да им кажа, че нямам нищо общо с тази крадла и всичко, което тя казва, е абсолютно невярно, за да може делото да отиде във Варна и да се гледа от варненския съд и прокуратура, а не от нагласени състави и прокурори, каза още Асен Василев.