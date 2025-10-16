  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +14
Пловдив: +11 / +14
Варна: +12 / +14
Сандански: +14 / +16
Русе: +11 / +12
Добрич: +11 / +12
Видин: +11 / +12
Плевен: +11 / +12
Велико Търново: +10 / +11
Смолян: +5 / +6
Кюстендил: +10 / +13
Стара Загора: +11 / +12

Нетаняху: Войната в Газа не е приключила

  • Сподели в:
  • Viber
Нетаняху: Войната в Газа не е приключила
A A+ A++ A

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес по време на официална церемония за отбелязването на втората годишнина от атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. обяви, че за неговата страна "войната не е приключила", и добави, че е "решен да постигне връщането на всички заложници", предаде Франс прес.

"Войната все още не е приключила, но едно нещо е ясно – всеки, който вдигне ръка срещу нас, трябва да знае, че ще плати много висока цена", подчерта Нетаняху. "Израел е на фронтовата линия в конфронтацията между варварщината и цивилизацията", добави той на церемонията на гробището в планината Херцел.

До момента са върнати телата на едва девет от общо 28 мъртви заложници, които трябва да бъдат предадени от "Хамас".

#Газа #Ивицата Газа

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?