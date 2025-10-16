Благомир Коцев с шести опит да излезе от ареста

Софийският апелативен съд гледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Това е шестият опит на кмета на Варна да излезе от ареста.



Досега пет пъти различни състави на Градския и Апелативния съд отсъждаха, че Коцев, в качеството му на кмет, може да повлияе на свидетели, и затова го оставяха в ареста. Обвиняемият е задържан от 8 юли насам.

На заседанието миналия петък, първата инстанция реши, че кметът няма опасност да се укрие, но може да извърши ново престъпление, ако е на свобода. До момента прокуратурата не е поискала отстраняването на Коцев от длъжност.

Днешното заседание започна с искане от защитата на Коцев за отвод на съдия Костова, тъй като е била част от закрития с гласовете на ПП-ДБ Специализиран съд, както и на прокурор Близнаков, заради твърдения, че свидетелят по делото Деян Иванов е бил каран да се откаже от показанията си. Съдът отхвърли и двете искания като неоснователни. Отказан беше и разпитът на Асен Василев, поискан от защитата. Именно това провокира появата му в съдебната палата, където той остро коментира случващото се.

"Това, което видяхме днес, е поредно потъпкване на правосъдието", категорично заяви Василев.

Той обясни, че целият казус се базира на показанията на един-единствен свидетел, чиято достоверност постави под съмнение.

"Знаете, че Благомир Коцев е задържан вече над три месеца по думите на една доказана крадла. Агенция за държавна финансова инспекция има доклад, който е направен още по времето на правителство ГЕРБ 3, който уличава нейната фирма в над 500 000 лева откраднати средства от българските студенти и тяхната храна", коментира Василев.

Според Асен Василев неговото име е било използвано като претекст делото да бъде преместено от Варна в София.

"Тази крадла е казала, че има неизвестен депутат, след което е намесила моето име. Заради този факт делото се гледа в София, със софийска прокуратура и софийски съд, където могат да се нагласят състави, а не във Варна, където му е мястото", добавя той.



На последното заседание на съда беше разпитан нов свидетел, който твърди, че от екипа на Коцев са му поискали подкуп заради инвестиции в града.