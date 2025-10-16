  • Instagram
Голямо признание за Алберт Попов

Голямо признание за Алберт Попов
Кметът на София Васил Терзиев и председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров връчиха отличието „Почетен гражданин на София“ на скиора Алберт Попов. Решението за удостояването с високото звание беше взето от Столичния общински съвет в знак на признание за спортните му постижения и приноса му за популяризирането на българския спорт.

По време на церемонията кметът Васил Терзиев подчерта, че Алберт Попов е пример за цялото поколение млади хора с начина, по който мисли, говори и се държи - със скромност, целеустременост и уважение към труда. Според Терзиев именно такива личности изграждат нови ролеви модели и показват, че успехът може да върви ръка за ръка с човечност и баланс. Той пожела на Попов нови успехи в професионалната му кариера и символично му нарече „бърз път надолу по пистата и нагоре в световната ранглиста“.


Алберт Попов благодари за признанието и сподели, че за него е важно спортистите да остават здраво стъпили на земята и близо до хората. Той посочи, че се стреми да бъде открит към децата и да им показва чрез личния си пример, че постиженията идват с постоянство, труд и вяра в собствените цели.

Председателят на СОС Цветомир Петров изрази удовлетворение от това, че един от най-успешните български спортисти днес прославя както България, така и столицата и допълни, че Алберт Попов е достоен представител на духа на София.

Попов спечели слалома от Световната купа по ски-алпийски дисциплини на 8 януари в Мадона ди Кампильо (Италия), донасяйки първи триумф за страната в Белия керван след 45 години.


В момента той се готви за старта на новата кампания и за участието си на Олимпийските игри в Милано-Кортина през февруари 2026 година.

#Алберт Попов

