Трус във „Величие“: Ивелин Михайлов се разграничи от 8 от 10-те си депутати

Партия "Величие" се разграничава от действията на осемте депутати от парламентарната група, които днес се регистрираха за работа на Народното събрание, обяви лидерът на групата Ивелин Михайлов във видео във фейсбук страницата на партия "Величие". Оставяме на тяхната съвест да решат какво да направят оттук нататък, каза още той в официална позиция на групата.

Истинската причина за регистрацията на тези осем депутати е да не им бъдат орязани някакви пари – нещо, което за мен е недостойно, и нещо, с което самите те индивидуално унищожават всичко, сътворено от хората в партията, които се борят всеки ден и дават всичко, за да има справедливост, заяви Михалов.



Влязохме в Народното събрание, като обещахме да покажем друга етика и морал, отбеляза председателят на парламентарната група на "Величие". Изрично вчера сме говорили, че не трябва да се регистрираме, защото въпросът е принципен, добави той. Според него тук не става въпрос за загуба на средства. Тези средства ги получаваме, за да свършим работа на народа, ние не сме свършили тази работа и поради тази причина нямаме право да вземаме каквито и да е средства или облаги, смята Михайлов.

В неделя в Пазарджик много наши съмишленици дойдоха и дадоха сърцето си, изправиха се срещу мутри и днес всичко това беше унищожено от една регистрация за някакви жълти стотинки, коментира Михайлов. Той посочи, че осемте депутати не са спазили инструкциите и по никакъв начин не могат да се асоцииират с партия "Величие".

Тези хора да си поемат отговорността пред избирателите, не знам по какъв начин ще компенсират това, което са направили, но аз нямам желание да работя с хора, които толкова дребно и елементарно мислят за някакви жълти стотинки, заяви Ивелин Михайлов. По думите му тези хора трябва да намерят начин да се извинят на избирателите.

Втори ден парламентът не заседава поради липса на кворум. Тази сутрин в залата се регистрираха 71 народни представители при необходими 121. Регистрираха се 29 депутати от "Продължаваме промяната - Демократична България", 9 от „БСП-Обединена левица“, 14 от "Алианс за права и свободи", 11 от Морал, единство, чест" и 8 от „Величие“.