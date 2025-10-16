Дете пострада тежко от токов удар след качване на ел. стълб

Дете е пострадало тежко вследствие на токов удар в село Лопян, община Етрополе, съобщиха от Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - София.



Момчето е настанено за лечение в столична болница с 26% изгаряне, в термичен шок, с опасност за живота.

Сигнал за инцидента е получен в полицията около 10.40 часа вчера. На място веднага са изпратени полицейски служители и екип на Спешна помощ.

По първоначални данни в голямото междучасие група деца от училището в селото вървели по черен път, водещ към гробището в Лопян. Две от хлапетата се качили на електрически стълб и едното било поразено от токов удар. Работници в двора на училището чули виковете за помощ на децата и успели да ги свалят от стълба. Медицинският специалист на училището оказал първа помощ на пострадалото момче до пристигането на спешните медици.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.