  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +14
Пловдив: +11 / +14
Варна: +12 / +14
Сандански: +14 / +16
Русе: +11 / +12
Добрич: +11 / +12
Видин: +11 / +12
Плевен: +11 / +12
Велико Търново: +10 / +11
Смолян: +5 / +6
Кюстендил: +10 / +13
Стара Загора: +11 / +12

Дете пострада тежко от токов удар след качване на ел. стълб

  • Сподели в:
  • Viber
Дете пострада тежко от токов удар след качване на ел. стълб
A A+ A++ A

Дете е пострадало тежко вследствие на токов удар в село Лопян, община Етрополе, съобщиха от Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - София.


Момчето е настанено за лечение в столична болница с 26% изгаряне, в термичен шок, с опасност за живота.

Сигнал за инцидента е получен в полицията около 10.40 часа вчера. На място веднага са изпратени полицейски служители и екип на Спешна помощ.

По първоначални данни в голямото междучасие група деца от училището в селото вървели по черен път, водещ към гробището в Лопян. Две от хлапетата се качили на електрически стълб и едното било поразено от токов удар. Работници в двора на училището чули виковете за помощ на децата и успели да ги свалят от стълба. Медицинският специалист на училището оказал първа помощ на пострадалото момче до пристигането на спешните медици.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

#дете

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?