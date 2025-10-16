Обрат: Кубрат Пулев се изправя срещу страховит руснак с 25 нокаута в 32 мача!

Най-добрият български боксьор в тежката категория Кубрат Пулев ще се изправи на професионалния ринг срещу страховит руснак с 25 нокаута в 32 мача. Става въпрос за 32-годшния Мурат Гасиев. Двубоят, в който Кобрата ще защитава световната си титла, ще се състои на 12 декември в Дубай и ще бъде гвоздеят на събитието. Новината бе съобщена от колегите от „Спортал“, които разполагат с официалното прессъобщение за предстоящата международна боксова галавечер.

Информацията за предстоящия мач между Кобрата и Гасиев идва само ден, след като от Световната боксова асоциация обвиха, че българинът трябва защитава регулярната световна титла на WBA в битка срещу британския нокаутьор Моузес Итаума. Оказва се обаче, че Пулев и неговият щаб вече са били уговорили двубой с Гасиев, като договорът между двете страни е подписан. Поради тази причина Итаума ще трябва да изчака преди да се изправи срещу родния боксьор.

Изпълнителният директор на Epic Sports&Entertainment Ивайло Гоцев също потвърди мача между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев. Той също така разкри, че Моузес Итаума може да участва на предстоящата галавечер в подгряващ двубой.

„Двубоят Пулев срещу Гасиев е подписан, потвърден и финализиран – така че Моузес Итаума ще трябва да изчака реда си. Имаме официална резолюция на WBA, която разрешава на Кубрат Пулев първата му защита на титлата да бъде доброволна, и в съответствие с това осигурихме фантастичен съперник – Мурат Гасиев – за 12 декември в Дубай“.

„Разбираме, че младият Итаума е нетърпелив, и като жест на уважение към него разговарях лично с неговия промоутър Джордж Уорън от Queensberry Promotions, за да му предложа участие в подгряващата карта. Това би било идеална възможност за него да се изправи срещу победителя в основния мач. По този начин всичко остава в съответствие с насоките на WBA и феновете ще получат световно ниво шоу в тежка категория“, заяви Ивайло Гоцев.