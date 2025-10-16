Божанов: Борисов призна, че министерствата са на концесия

Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов казаха, че за липсата на кворум в пленарната зала носи отговорност мандатоносителят ГЕРБ.

Според Мирчев и Божанов дали ще се стигне до преформатирене и смени в правителството зависи от лидера на партията Бойко Борисов:

"Това какво е решението ще зависи, разбира се, от управляващото мнозинство - дали то се е разпаднало, или текат преговори и договорки за концесиониране и реконцесиониране на министерствата. Това, което стана ясно, Борисов го призна, е че министерствата са на концесия - нещо, което ние предупреждавахме, още по време на преговорите, на които бяхме".