Над 80% от подадената вода от ВиК - Сливен остава неплатена

Над 80 процента от подадената вода от ВиК - Сливен остава неплатена, съобщи общинският съветник Даниел Петров (група „Гражданска отговорност за Сливен“ / „Продължаваме промяната – Демократична България“) на извънредно заседание на Общинския съвет в града.



Той повдигна редица въпроси относно дейността на ВиК – Сливен, свързани със значителни загуби на вода – около 28 млн. куб. м годишно, за неизпълнение на договора с Асоциацията по ВиК и нарушения, констатирани в доклади на КЕВР.

„Според официалните данни загубите на вода са близо 80 процента. Управителят на ВиК е отчел, че за 2024 г. са подадени 34 млн. куб. м вода, а са платени едва 6,3 млн. куб. м. Къде е разликата – на кого се подарява водата? ВиК е на загуба от около 10 млн. лв. през последните две години. От всички показатели, които трябва да изпълнява дружеството, 60 процента са напълно неизпълнени – по отношение на качество, налягане, енергийна ефективност и рехабилитация на мрежата. Според инвестиционната програма трябваше да бъдат вложени 18 млн. лв., но са вложени едва 8 млн.“, заяви Петров.



Извънредното заседание на Общински съвет бе свикано от председателя на местния парламент Димитър Митев с една точка в дневния ред (по предложение на кмета Стефан Радев) за упълномощаване на представител на общината да участва в заседанието на Асоциацията по ВиК - Сливенска област на 30 октомври.

Кметът Радев предложи да се промени договорът на Асоциацията с ВиК оператора, така че при реализиране на инвестиционни проекти, финансирани с европейски средства, отчуждаването на имоти да се извършва от оператора, а не за сметка на общините, както е в момента. Той посочи, че това е важно с оглед на предстоящото изпълнение на два проекта в община Котел, свързани с инвестиции в агломерации между 5000 и 10 000 жители. Всички постоянни комисии към Общинския съвет са подкрепили предложението.

Общинският съветник Даниел Петров заяви, че групата му ще подкрепи промяната в договора на този етап, но очаква общинската администрация да внесе предложение за неговото преразглеждане. „В противен случай ще инициираме процедура за прекратяване на договора с настоящия оператор и избор на нов, защото този не се справя с дейността си“, каза още Петров.

Предложението бе прието единодушно – с 33 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.