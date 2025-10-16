Румен Радев: Целият моноспектакъл на Борисов е триумф на ненормалността

По време на тържествена церемония за Празника на авиацията президентът Румен Радев направи остри изявления срещу управляващите. Държавният глава заяви, че властта не е в институциите, а в двама души, които си я разменят.

"Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта. Това е нелегитимно и антидемократично действие, което се извършва пред погледа на избирателите," заяви Радев пред журналисти след церемонията пред Паметника на българския летец в София

Президентът изтъкна, че никой не си е позволявал да се държи толкова унизително с един министър-председател. "Основната фигура в парламентарната република - председателят на НС, е сведена до плод и зеленчук," добави държавният глава.

Моноспектакълът на Борисов

Румен Радев определи случващото се в българската политика като триумф на ненормалността. "Целият моноспектакъл на Борисов бе триумф на ненормалността на българската политика. Властта не е в институциите, а в двама души, които си я разменят и това не може да продължава повече," подчерта президентът.

Държавният глава обяви, че неговият така наречен нов политически проект са политическите граждани и че ще продължи да отстоява техните интереси.

Ще пътува с личен автомобил

По повод писмото, с което Радев информира началника на НСО, че в знак на солидарност от 20 октомври ще пътува с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват собствените си коли за изпълнение на служебни ангажименти, държавният глава коментира:

"Нямам право да се откажа от личната си охрана по закон, ако депутатите вземат такова решение, ще се съобразя. Отказах се от служебния си автомобил, защото не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка, оформил съм ценностна система сред хората със сини пагони, където понятията дълг, отговорност и солидарност, не са празни понятия," обясни Радев.

Президентът подчерта, че никога не е оставял сами в трудни ситуации хората, за чиито животи е отговарял. "Когато бъде приет закон, с който се принуждават хора да вършат държавна работа с частни автомобили, аз ще бъда солидарен с тях," допълни държавният глава.

Призив към депутатите

Румен Радев призова народните представители да слязат от лимузините и да вършат служебна работа с лични автомобили. "Така някои от тях най-сетне ще се запознаят със своите избиратели," каза президентът.

Ветото върху Закона за ДАНС

Относно наложеното вето на Закона за ДАНС, президентът обясни, че ще вземе решение дали да сезира Конституционния съд, след като минат дебатите в пленарна зала. "Проблемът е в неформалната информация, която тече от ДАНС към политически лидери. Тя трябва да изпраща еднакъв по обем информация до президента, премиера и председателя на НС," смята Румен Радев.

Припомняме, че на 2 октомври 2025 година Народното събрание прие промени в Закона за ДАНС, с които правомощието по назначаване на председателя на агенцията се възлага на парламента. Радев наложи вето върху тези промени, мотивирайки се, че съществува реален риск всяка промяна в политическата конюнктура да води до смяна на председателя на ДАНС.



