Политолози: Управляващите ще оцелеят с „малко рестартче“ вместо с нови избори

„Никой във властта не иска избори, освен Радев“, коментира политологът от „Тренд“ Димитър Ганев, според когото евентуален вот би мобилизирал протестния и наказателния вот в полза на нов политически проект на президента. Той и социологът от „Мяра“ Първан Симеонов се обединиха около тезата, че въпреки нарасналото напрежение и призивите за кадрови промени, управляващото мнозинство няма интерес от предсрочни избори.

Анализаторите определиха кризата по-скоро като „емоционална вълна“, а не като реална заплаха за стабилността на управлението.

„Малко рестартче“ вместо предсрочен вот

Политологът Димитър Ганев заяви в ефира на Нова телевизия, че настоящото напрежение между партньорите във властта не вещае разпад, а ограничени промени с цел успокояване на обстановката. „Най-вероятният сценарий е малко рестартче – с промени в ключови министерства като МВР и на поста председател на Народното събрание, за да се отпуши напрежението“, коментира той.

Според него и ГЕРБ, и партньорите им са наясно, че при ниска избирателна активност предсрочен вот би изкарал на преден план твърдите ядра и протестния вот, който може да бъде канализиран от президентски проект. „Предсрочни избори на този етап са малко вероятни“, подчерта Ганев, като допълни, че малките партии като ИТН и БСП също нямат интерес от разпускане на парламента, тъй като рискуват да не преминат бариерата.

Борисов търси влияние, Пеевски – печели при всеки сценарий

Според социолога Първан Симеонов, действията на Бойко Борисов в последните дни са „емоционална реакция“, но и сигнал, че лидерът на ГЕРБ иска да покаже, че остава водещ фактор в управлението. „Борисов е в лека безизходна позиция, защото и при двата сценария – избори или преформатиране с по-силно участие на ДПС – печеливш би бил Делян Пеевски“, посочи Симеонов.

Той прогнозира, че при евентуални нови избори Пеевски ще излезе „още по-силен“, а Борисов – „още по-зависим политически“. В същото време, ако се стигне до пренареждане на кабинета, „то пак ще зависи от Пеевски“. Анализаторът обаче подчерта, че подобна зависимост не означава автоматична криза – напротив, стабилността на управлението засега не е застрашена.

Малките партии и „надцененият международен фактор“

Ганев подчерта, че по-малките партньори като ИТН и БСП добре осъзнават риска от избори. „Те знаят, че при нов вот може да не влязат в парламента, затова настояват за запазване на правителството“, каза той. Симеонов допълни, че малките формации винаги искат време, за да покажат резултати в ресорите си, макар това рядко да се случва.

На въпрос дали международният фактор може да изиграе роля, Ганев отговори, че „той винаги е надценяван“ и че решаващи остават вътрешните баланси. Симеонов се съгласи, коментирайки, че именно тази „вътрешна безтегловност“ позволява временни трусове, без да застрашава управлението.



