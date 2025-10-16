Георги Тошев с първа реакция след голямата бомба за Венета Райкова

Скандалната и донякъде очаквана раздяла между bTV и Венета Райкова вече е факт.



Сагата тлее от седмици, когато бившият продуцент на "Преди обед" Георги Тошев се разграничи от русокосата водеща. Малко след това устата журналистка излезе неочакван болничен и се оказа, че изобщо няма да се завърне в ефира на bTV.

По повод раздялата самият Тошев сподели преди минути в личния си фейсбук профил цитат на великата актриса Цветана Манева.



"Животът подрежда!" - написа Тошев.