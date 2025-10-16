Ива Митева: Очаквах Слави Трифонов да напусне коалицията още вчера

Бившият председател на Народното събрание Ива Митева заяви по bTV, че е очаквала лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов да напусне управляващата коалиция още вчера. Тя подчерта, че не разбира поведението на партията и припомни програмата и заявките на ИТН.

"Смятам, че думите имат някаква сила, а в момента не значат нищо", коментира Митева. Тя подчерта, че никога не е била член на партията, а е участвала в политическия проект като независим експерт.

Ива Митева коментира и заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за смяна на председателя на Народното събрание Наталия Киселова. Според бившия председател на парламента, Киселова наистина е допуснала сериозни грешки в работата си.

Митева посочи като пример закриването на парламентарната група на МЕЧ и недопускането за обсъждане на предложението на президента Румен Радев за референдум за въвеждането на еврото. Двете решения на Киселова предизвикаха остри критики от опозицията и политически скандали.

Заявка за оставка

Ива Митева припомни и друга важна подробност от изборa на Киселова за председател на парламента. След като БСП подписа декларацията за "санитарен кордон" около Делян Пеевски, Киселова заяви, че ще подаде оставка, ако изборът ѝ зависи от гласовете на "ДПС - Ново начало".



Тази заявка беше направена през декември 2024 година, когато Киселова беше избрана за председател на Народното събрание с подкрепата на ГЕРБ, БСП, "Продължаваме промяната - Демократична България" и частично от "ДПС - Ново начало".

Политическа криза

Изявленията на Ива Митева идват в момент на задълбочаваща се криза в управляващото мнозинство. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска "преформатиране" на управлението след слабия резултат на партията му на изборите в Пазарджик.

Ива Митева напусна "Има такъв народ" през ноември 2022 година и по-късно създаде коалиция "Заедно" заедно с Любомир Каримански. Тя беше председател на 45-ото и 46-ото Народно събрание, излъчена от партията на Слави Трифонов.