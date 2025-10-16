Корнелия Нинова: Бойко бяга пред бурята

Политическата криза в България е следствие на финансовата, а не обратното, заяви Корнелия Нинова в остър Facebook пост. Лидерката на "Непокорна България" обвини премиера Бойко Борисов, че използва случая в Пазарджик като театрален повод за преформатиране на управляващото мнозинство, за да избегне отговорността за финансовия срив.

"Бойко бяга пред бурята. Като човек, който е доказал, че не обича да носи отговорност", написа Нинова. Тя посочи, че бюджетът е издънен с дефицит от 6-7%, инфлацията е достигнала 5,6%, а таванът за дълга от 18 милиарда лева е почти изконсумиран.

Според Нинова управителят на БНБ Димитър Радев потвърди, че инфлацията вече е над средната за Еврозоната. "В момента не покриваме по нито един показател финансово-икономическите критерии за Еврозоната", категорична е тя.

Лидерката на "Непокорна България" припомни, че дори Фискалният съвет и БНБ предупреждават за "румънски сценарий". "Подобна ситуация във Франция помете правителството", отбеляза тя.

Критика към управляващите

Нинова упрекна правителството, че средата на октомври мина, а бюджетът за 2026 година все още не е изготвен. "Критично закъснение!" подчерта тя. "Управляващите изпуснаха икономиката, увеличиха разходите и не се справят с приходите. И сега са в паника – данъци ли да вдигат или да режат заплати и пенсии?"

Тя отхвърли опасенията на министъра на финансите Асен Василев, че политическата криза може да доведе до финансова. "Бърка! Точно обратното е! Финансовата криза доведе до политическа", категорична е Нинова.

Призив за радикален икономически план

Лидерката на "Непокорна България" настоя, че само радикален икономически план за растеж на БВП може да извади страната от колапса. "Винаги съм твърдяла, че падането на това правителство може да стане през финансово-икономически срив. Така и става", написа тя.

"Борисов и присъдружните му мажоретни партии, нито могат да го измислят, нито да го изпълнят. Те са част от проблема, а не от решението", заключи Корнелия Нинова.



