Радостин Василев: Бойко Борисов изпрати депутатите си по селата и паланките

Управляващото мнозинство се е изпокрило и това е срамно, защото заради тяхната некомпетентност страдат и парламентът, и Министерският съвет. Това коментира в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев, след като стана ясно, че на днешното заседание на Народното събрание не беше събран кворум и то беше отложено за петък.

Василев призова лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да събере депутатите си от селата и паланките, където ги е пратил. "Аз видях едни отрудени и зависими хора по места. Половината от тях не знаят къде се намират", каза депутатът от МЕЧ.



Според Василев Борисов е разбрал по страната, че ГЕРБ е шеста политическа сила за следващите избори. "Затова, ако иска да спаси правителството - да се връща. Това е последният му шанс", добави лидерът на МЕЧ.

Управляващите саботират държавата

Василев беше категоричен, че предсрочни избори са задължителни. "За да принудим тези хора да бъдат заедно. Те в координация саботират държавата. Абсолютно я саботират. Когато говорим за КПКОНПИ и КПК, за службите - те не се регистрират, а се крият", заяви депутатът.

Според него това мнозинство е неспособно да направи бюджет. "Смятам, че Борисов умишлено проваля влизането в еврозоната. За нас това не е чак толкова лошо, защото в момента има съмнения дали това мнозинство наистина иска реално и ефективно влизане в еврозоната", допълни Василев.



Парламентът блокиран за втори ден

За втори пореден ден парламентът не успя да събере необходимия кворум за заседание. На 15 октомври се регистрираха едва 61 депутати, а днес - 71, при необходими минимум 121. Причината е решението на Борисов да изпрати депутатите на ГЕРБ по родните им места след слабото представяне на партията на частичните избори в Пазарджик.

Лидерът на ГЕРБ заяви във вторник вечерта, че неговите депутати няма да осигуряват повече кворум в знак на протест срещу начина, по който функционира коалицията.