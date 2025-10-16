  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +15
Пловдив: +10 / +18
Варна: +12 / +15
Сандански: +14 / +19
Русе: +10 / +15
Добрич: +11 / +14
Видин: +10 / +16
Плевен: +12 / +16
Велико Търново: +10 / +15
Смолян: +4 / +10
Кюстендил: +10 / +16
Стара Загора: +11 / +16

Пеевски: До понеделник ГЕРБ ще реши какво ще се случи с кабинета. Радев трябва да подаде оставка

  • Сподели в:
  • Viber
Пеевски: До понеделник ГЕРБ ще реши какво ще се случи с кабинета. Радев трябва да подаде оставка
A A+ A++ A

Говорих с премиера. Каза, че до понеделник щели да решат какво ще правят. Предполагам, че Желязков изчаква Борисов. Всичко е в неговите ръце - той ще реши дали ще хвърли държавата в бездната. Това каза лидерът на ДПС Делян Пеевски в кулоарите на парламента в четвъртък.


"Винаги сме готови за преговори. Виждате колко време подкрепяме кабинета без нищо. Готови сме да носим отговорност, имаме здрав гръб, ДПС го е доказала. Ако ГЕРБ има нужда от споделена отговорност, защото на тях управлението им тежи, сме готови да управляваме България в полза на хората", добави той.

По повод писмото, с което президентът Румен Радев информира началника на НСО, че в знак на солидарност от 20 октомври ще пътува с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват собствените си коли за изпълнение на служебни ангажименти, Пеевски коментира: "Той трябва да слезе от автомобила си като цяло, това е чист популизъм. В момента си прави партия, имам данни за това. Моите структури по места ме информират и не е почтено. Ако има войнска доблест, днес да подаде оставка. След това да развие партията си и когато има избори, да се яви на тях".

#Делян Пеевски

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?