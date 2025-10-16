Парламентът и днес не събра кворум, за да започне заседанието си

Депутатите за втори пореден ден не успяха да съберат необходимия кворум в парламента в 9:00 часа тази сутрин. В залата се регистрираха само 71 депутати - далеч под необходимия минимум от 121.

В залата отсъстваха народните представители от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“ и "Има такъв народ".

Вчерашното пленарно заседание също се провали, след като се регистрираха едва 61 народни представители.

От управляващите, присъстваха само депутати от „Има такъв народ“. В залата бяха още представители на „Възраждане“, „Продължаваме промяната - Демократична България“, АПС, „Величие“ и МЕЧ. Отсъстваха обаче народните представители от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“ и БСП.

Липсата на кворум стана факт, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос участието на партията в управлението. Той заяви пред партийния актив, че не вижда ползи от участието на партията във властта и нареди на депутатите от групата да се заемат с проверки на партийните структури по места.

Някои групи от опозицията също от седмици не се регистрират дори да присъстват в пленарната зала в опит да осуетят събирането на нужния кворум.

През вчерашния ден депутатите останаха едва няколко минути в пленарната зала, защото само 61 от тях се регистрираха и нямаше как заседанието на парламента да започне. Днес ситуацията се повтор, а задачите от дневния ред на парламента останаха за следващата седмица.

По-голямата част от заседанията на парламентарните комисии, които бяха планирани за вчерашния ден, също бяха отменени. Така изглежда, че тази седмица парламентът няма да може да започне работата си по същество.

Няма промяна в заплащането на депутатите според това дали те са регистрирали, или не в пленарната зала. За около седмица заплатата само от участието в пленарните заседания на един депутат е около минималната заплата в страната.

До този момент журналистите все още имат достъп само до входовете на пленарната зала без да имат достъп до кабинетите, където се намират парламентарните групи и останалите народни представители. Те имат възможността да влязат в пленарната зала и без да преминат през мястото, на което се намират журналистите