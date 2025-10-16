Пакистан и Афганистан се споразумяха за 48-часово примирие след смъртоносни гранични сблъсъци

Пакистанското външно министерство съобщи в сряда, че е постигнато временно примирие с Афганистан за следващите 48 часа, след няколко дни на интензивни сблъсъци по границата, предаде Dawn.

В изявление външното министерство уточни: „Временно примирие бе решено между пакистанското правителство и режима на афганистанските талибани, с взаимното съгласие на двете страни, за следващите 48 часа от 18:00 часа днес, по искане на талибаните.“

През този период се очаква и двете страни „да положат искрени усилия за намиране на положително решение на този сложен, но разрешим въпрос чрез конструктивен диалог“, добави ведомството.

Говорителят на талибанския режим Забихула Муджахид потвърди в X, че афганистанските сили са получили инструкции да спазват примирието „освен ако не настъпи някаква агресия“.

По-ранни съобщения, цитирани от Dawn и пакистанската държавна телевизия PTV News, отбелязват, че пакистанските въоръжени сили са извършили „прецизни удари“ в афганистанската провинция Кандахар и в столицата Кабул.

В изявление, споделено в X и цитирано от PTV, се казва: „Отговорното действие на пакистанската армия срещу агресията на афганистанските талибани – ключови укрития унищожени. Основните укрития на афганистанските талибани са успешно поразени от пакистанската армия.“

Източникът уточнява, че ударите в Кандахар са довели до пълното унищожаване на Батальон №4 на афганистанските талибани и Гранична бригада №6, като десетки чуждестранни и афганистански бойци са били убити.

Пакистанската армия потвърди, че запазва „пълната способност да даде силен и пълен отговор на всяка външна агресия“. PTV отбеляза, че удари са били извършени и в Кабул, насочени към терористични укрития.

Според източници на сигурността пакистанските сили са целели щабовете на Батальон №4, Батальон №8 и Гранична бригада №5 на талибаните в Кандахар. „Всички тези цели бяха внимателно подбрани, изолирани от цивилното население и успешно унищожени“, посочиха източниците.

По-рано в сряда, чрез Крилото за медии и връзки с обществеността на въоръжените сили на Пакистан (ISPR), беше съобщено, че пакистанските войски са отблъснали атака на афганистански талибански бойци по границата с Белуджистан, като са убити между 15 и 20 бойци.

ISPR отбеляза, че талибаните „прилагат страхливи атаки на четири места в района на Спин Болдак“ в ранните часове, но нападенията са били ефективно отблъснати от пакистанските сили.

Сраженията в сряда отбелязаха третия голям сблъсък между Пакистан и Афганистан за седмица, след сблъсъците в Куррам ден по-рано и множество гранични инциденти през уикенда, отбелязва Dawn.

ISPR допълни, че при един от предишните инциденти 23 пакистански войници са загинали, а 29 са ранени след атаки на афганистанските талибани по гранични постове. Контраатаките на Пакистан са „неутрализирали над 200 талибански и свързани терористи“, като много други са ранени.

Режимът на талибаните в Афганистан заяви, че техните нападения са „отмъстителни“ за предполагаеми въздушни удари на Пакистан в афганистанска територия през предходната седмица. Исламабад не потвърди тези удари, но подчерта правото си да се защитава срещу гранична агресия.

Dawn отбелязва, че тези сблъсъци се случват на фона на нарастващо напрежение, като Пакистан призовава Кабул да предотврати използването на афганистанска територия от терористични групи за нападения. Афганистан отрича тези обвинения, настоявайки, че територията му не се използва за атаки срещу съседни държави.

Дългогодишният проблем с граничната милитантност е напрегнал отношенията между Исламабад и Кабул, като напрежението се засили след последната ескалация на военните действия.

В понеделник министърът на отбраната на Пакистан Хаваджа Асиф заяви пред Geo News, че отношенията между двете страни са практически прекъснати. „Сега сме в патова ситуация. Можете да кажете, че няма активни враждебни действия, но средата е враждебна“, каза той. „Към днешна дата няма никакви взаимотношения, директни или индиректни.“

Министърът предупреди, че нови сблъсъци могат да възникнат „по всяко време“, подчертавайки крехкото състояние на отношенията между съседите.