Тръмп: „Индия ще спре да купува руски петрол, следващата цел - Китай“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че индийският премиер Нарендра Моди го е уверил, че Индия ще прекрати покупките на руски петрол, определяйки това като „голяма стъпка“ в усилията за международен натиск върху Москва. Тръмп направи коментара по време на съвместна пресконференция с директора на ФБР Каш Пател в Овалния кабинет, където също обсъдиха мерки за ограничаване на насилието.

Отговаряйки на въпрос за Индия като надежден партньор, Тръмп каза: „Да, разбира се. Той [Моди] е мой приятел. Имаме отлични отношения… Не бях доволен, че Индия купуваше петрол. И той ме увери днес, че вече няма да купува петрол от Русия. Това е голяма работа. Сега трябва да убедим и Китай да направи същото.“

Тръмп подчерта, че се радва на близките си отношения с Моди, като отбеляза, че „той е мой приятел, имаме отлични отношения. Току-що го каза преди два дни“.

Президентът критикува предишните покупки на руски петрол от Индия, отбелязвайки: „Не бяхме доволни, че купуваха петрол от Русия, защото това позволява на Русия да продължи тази нелепа война, при която, между другото, са загинали милион и половина души, предимно войници.“

Индия от своя страна е поддържала позицията, че вносът на руски петрол е необходим за икономическата стабилност, въпреки призивите на САЩ да диверсифицира енергийните си източници.

Тръмп определи войната Русия–Украйна като ненужна: „Това е война, която никога не е трябвало да започва, но Русия би трябвало да я е спечелила още през първата седмица. Сега навлизат в четвъртата година. Искам да я спрем. Затова не бях доволен, че Индия купуваше петрол.“

Той повтори: „И той ме увери днес, че вече няма да купува петрол от Русия. Това е голямо спиране. Сега трябва да убедя Китай да направи същото.“

Тръмп сравни тази дипломатическа инициатива с последния си успех в Близкия изток: „Знаете, това е относително лесно в сравнение с това, което направихме миналата седмица в Близкия изток. Там имаше 3 000 години проблем, а ние го решихме. Тук са три години.“

Изразявайки умерен оптимизъм за разрешаване на конфликта, той добави: „И мисля, че ще се справим. Мисля, че Путин, президент Путин, ще иска да го направи. Ще видим.“

Относно напрежението между Москва и Киев, Тръмп коментира: „Има голяма враждебност между Путин и Зеленски, вероятно сте забелязали. И мисля, че това пречи на процеса.“

По време на бална вечеря Тръмп също заяви, че е предотвратил няколко глобални конфликта по време на президентството си, като твърди, че е спрял „осем войни за осем месеца“.

„Не мисля, че някой президент е спрял дори една война. Аз спрях осем войни за осем месеца“, каза Тръмп, имайки предвид усилията си за деескалация на международни кризи.

Той подчерта, че действията му са мотивирани от спасяване на човешки животи, а не за признания или награди: „Важно е за мен. Спасих може би стотици милиони животи.“

Тръмп също отново коментира войната Русия–Украйна и подчерта, че чрез дипломация е прекратил няколко конфликта, включително между Армения и Азербайджан, Косово и Сърбия, Израел и Иран, Египет и Етиопия, Руанда и Конго.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази подкрепата си за инициативите на Тръмп, като написа в X: „Дайте на @realDonaldTrump Нобелова награда за мир — той го заслужава!“