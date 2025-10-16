Тръмп призова Путин: „Спри да убиваш украинци и руснаци“ преди да започне новата офанзива на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова руския президент Владимир Путин да прекрати убийствата на украинци и руснаци, докато Украйна се подготвя за нова офанзива, предадоха световните медии по време на пресконференция с директора на ФБР Каш Пател. Тръмп сподели, че скоро ще обсъди ситуацията и с украинския президент Володимир Зеленски.

„Искат да преминат в настъпление“, заяви Тръмп, визирайки плановете на Украйна. „Ще взема решение по този въпрос, но те искат да предприемат офанзива.“ Той не уточни тактическите детайли, но вече е загатвал за възможното предоставяне на дългобойни крилати ракети Tomahawk на Украйна, които могат да ударят цели на разстояние между 1 600 и 2 500 километра. Президентът добави, че САЩ обмислят и други опции извън Tomahawk, без да влизат в подробности.

Тръмп заяви, че Русия е понесла около 1,5 милиона жертви, предимно военнослужещи, от началото на пълномащабното нахлуване. Той подчерта, че прекратяването на конфликта би било от полза за имиджа на Русия, като аргументира, че продължаващата война не представя Кремъл в добра светлина. „Всичко, което искаме от президента Путин, е да спре да убива украинци и да спре да убива руснаци, защото убива много руснаци“, заяви Тръмп. Той добави, че конфликтът, навлизащ вече в четвъртата си година, е война, която Путин „трябваше да спечели за една седмица“. Президентът на САЩ отбеляза, че постигането на споразумение все още е възможно, като припомни августовската среща с Путин в Аляска, която той определи като пробив в усилията за мир, въпреки че не бе постигнато примирие.

Тръмп също така обвърза забавянията в мирните преговори с личната враждебност между Путин и Зеленски, описвайки взаимната им неприязън като пречка за преговорите.

Предстоящата среща в Белия дом между Тръмп и Зеленски, насрочена за 17 октомври, ще бъде петата им лична дискусия от завръщането на Тръмп на власт през януари. Последната им среща се състоя на 23 септември по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. В дневния ред ще бъдат включени желанието на Украйна да възвърне инициативата във войната и потенциалното използване на дългобойно оръжие, включително ракетите Tomahawk.

Официални представители на НАТО заявиха, че доставките на Tomahawk няма да променят решително хода на войната, но биха могли да имат осезаем ефект на бойното поле. Кремъл предупреди, че предоставянето на такива оръжия на Украйна би било значително ескалиране, въпреки че самата Русия продължава да използва дългобойни ракети срещу украински градове и инфраструктура.

Украинският президент Зеленски отбеляза, че загрижеността на Русия относно евентуалната американска подкрепа с Tomahawk показва, че такъв натиск може да бъде ефективен за насърчаване на Москва към мир.