Политически блокаж - депутатите ще направят нов опит за кворум в парламента

След като в сряда (15 октомври) депутатите не успяха да гласуват седмичната си програма поради липса на кворум и несъстояло се заседание, днес те ще направят нов опит.

"Повече кворум в парламента няма да правим", каза във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС, премиера Росен Желязков и министри. Борисов допълни, че не вижда никакво място на ГЕРБ в такова управление.



От управляващите вчера присъстваха само депутати от "Има такъв народ". В залата бяха още представители на "Възраждане", "Продължаваме промяната - Демократична България", АПС, "Величие" и МЕЧ. Отсъстваха обаче от ГЕРБ-СДС, "ДПС – Ново начало" и БСП.

Към момента не е ясно и кога ще има заседание на правителството, след като беше отменено от премиера Желязков.

Иначе днес парламентът трябва да разгледа Законопроект за ратифициране на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-LBL „Модул за GPS, осигуряващ поддръжка на „M-code“ за военни цели“ предвижда проектопрограмата. Точката е фиксирана като първа за днес.

Международният договор е изготвен във връзка с изпълнение на приоритетния за Министерството на отбраната Проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили (ВМС)". С реализирането на проекта на международен договор новостроящите се многофункционални модулни патрулни кораби за ВМС на България ще придобият способности за осигуряване на надеждна и устойчива на преднамерени смущения сателитна навигация посредством инсталираните на борда им на "GPS модули с поддръжка на М-код за военни цели", се посочва в мотивите към законопроекта, представени през септември от заместник-министъра на отбраната Радостин Илиев.

Проектопрограмата предвижда още народните представители да разгледат Законопроект за ратифициране на Изменение и допълнение № 2 (Amendment 2) на Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services).

Предвижда се да бъде обсъден и проект на решение за приемане за сведение и вземане на акт от Конвенция № 191 относно безопасна и здравословна работна среда, последващи изменения, препоръка № 207 към нея относно безопасна и здравословна работна среда, последващи изменения, и Препоръка № 208 относно качественото чиракуване, приети по време на 111-ата сесия на Международната конференция на труда през юни 2023 г. в гр. Женева, Швейцария.

Вземането на акт е задължителна уставна процедура и съгласно устава на Международната организация на труда (МОТ) след закриването на сесията, на която са приети конвенции, протоколи или препоръки, всяка държава членка трябва да ги представи пред законодателния си орган, обясни заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова през юни в парламентарната комисия по труда и социалната политика. Смисълът на тази процедура е да бъде постигната информираност какви документи е приела МОТ и те да достигнат до знанието не само на изпълнителната власт, но и на законодателната, поясни тя. Тази процедура на вземане на акт не създава никакви допълнителни правни задължения за държавата, подчерта Ефремова.