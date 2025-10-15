Новият президент на Сирия, бивш лидер на Ал Кайда, гарантира спазване на предишните споразумения с Москва

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа увери руския президент Владимир Путин в сряда, че възнамерява да спазва всички предишни споразумения между Сирия и Москва, което показва, че ключовите руски военни бази в страната са сигурни. Шараа, който е ръководил сирийското звено на Ал Кайда и който свали от власт бившия президент Башар ал-Асад в края на миналата година, се срещна с Путин в Москва за първото си официално посещение след встъпване в длъжност. Говорейки на арабски, Шараа подчерта двустранните връзки и общите интереси между Сирия и Русия, като отбеляза, че характерът на тези отношения се преосмисля. Путин заяви, че Москва е готова да действа по „много интересни и полезни инициативи“, обсъждани по-рано, за да се поднови сътрудничеството.

След разговорите руският вицепремиер Александър Новак заяви, че Москва е готова да подкрепи нефтените проекти в Сирия и да помогне за възстановяването на инфраструктурата, включително енергийни и железопътни системи, пострадали от години гражданска война. Той поясни, че руските компании отдавна работят на сирийските нефтени находища, някои от които изискват развитие или повторно активиране, и Москва е готова да участва в тези проекти.

Преди срещата Кремъл отбеляза, че разговорите ще обхванат бъдещето на двете основни руски бази в Сирия: военновъздушната база Хмеймим в провинция Латакия и морската база в Тартус. Русия поддържа военно присъствие и на летището в Камишли на североизток, близо до турската и иракската граница. Руският външен министър Сергей Лавров отбеляза, че Дамаск възнамерява тези бази да останат оперативни и да могат да се използват като логистични центрове за доставката на помощ в Африка.

Сирийските власти търсят гаранции, че Русия няма да подкрепя повторното въоръжаване на остатъците от силите на Асад. Очаква се Шараа също да поиска помощ от Москва за възстановяване на сирийската армия. Освен това сирийският президент се стреми да осигури икономически облекчения, включително изгодни споразумения за доставка на пшеница и компенсации за щети от войната. Източници посочват, че Шараа може да настоява Русия да помогне за противодействие на израелските искания за разширена демилитаризирана зона в южна Сирия и евентуално да пренасочи руска военна полиция като възпиращо средство срещу по-нататъшни израелски действия.

Посещението на Шараа е особено чувствително предвид дългогодишната военна подкрепа на Русия за Асад. Москва предостави убежище на Асад и семейството му след възхода на Шараа на власт, като бившият президент сега живее дискретно в Москва. Сирийски източници съобщиха за Ройтерс, че Шараа възнамерява официално да поиска екстрадицията на Асад, за да се изправи пред съд за предполагаеми престъпления срещу сирийци, въпреки че Русия вероятно няма да се съгласи.