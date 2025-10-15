Иво Сиромахов: Всички вие, които сега тричате Карлос Насар, какво направихте в живота си?

Среща между лидера на ДПС Делян Пеевски и трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар предизвика вълна от реакции в публичното пространство, които бяха допълнително разпалени от остър коментар на писателя и сценарист Иво Сиромахов. Той публикува яростна защита на спортиста в своя профил във Facebook, нападайки остро критиците му.

Срещата беше официално съобщена от пресцентъра на "ДПС – Ново начало" по-рано днес. В съобщението се посочва, че Пеевски е поздравил шампиона "за славата, гордостта и самочувствието, които носи на България с успехите си" и е изразил пълната си подкрепа за него. Двамата са се обединили около тезата, че "подкрепата за развитието на спортистите е гарант за завоюването на нови победи".

Малко след появата на новината, Иво Сиромахов публикува емоционален пост, в който се обърна към критикуващите шампиона: "Всички вие, които сега тричате големия шампион Карлос Насар, и му държите сметка с кого се бил снимал, какво направихте в живота си? Само на 21 години това момче е на световния връх в професията си, а вие къде сте? Какво постигнахте в жалкото си съществуване, освен да произвеждате телесни отпадъци?".

Публикацията му събра стотици коментари за кратко време, като предизвика нова вълна от дискусии и раздели потребителите на два лагера.

Разделени мнения и стар конфликт

Част от коментиращите подкрепиха тезата на Сиромахов, като изтъкнаха, че при липсата на държавно финансиране, спортистите са принудени да търсят спонсори, за да продължат да се състезават за България. Други обаче остро разкритикуваха Насар, обвинявайки го в морален компромис и легитимиране на спорна политическа фигура. Един от потребителите пише: "Да, Карлос е велик! НО, този с когото се снима граби народ и държава".



Срещата се случва на фона на съществуващо напрежение. Преди време председателят на федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев обвърза успехите на щангистите с финансовата помощ от Делян Пеевски, заявявайки, че без него федерацията е щяла да фалира. Тогава самият Карлос Насар категорично отхвърли тези твърдения.