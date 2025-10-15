МВР предупреждава за нова имейл измама с фалшиви глоби

Измамници разпространяват фалшиви имейли от името на Главна дирекция "Национална полиция" и Европол, в които обвиняват потребителите в киберпрестъпления и "налагат глоби". Това съобщиха от ГДНП чрез официалната си Фейсбук страница.

Фишинг атаката се разпространява активно в интернет пространството, като измамните съобщения са озаглавени "Съдебни производства". Злонамерено са използвани името на Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция "Национална полиция", логото на Европол и ГДНП, както и подпис на бивш ръководител на дирекцията.

"Главна дирекция 'Национална полиция' предупреждава, че получените подобни съобщения са измама и призовава гражданите да подлагат на съмнение истинността на подобни сценарии, получени онлайн," посочват от полицията.

Схема за изнудване

Измамниците обвиняват потребителите в тежки киберпрестъпления, сред които педофилия и детска порнография. Те твърдят, че е "безполезно да се оспорват обвиненията" и приканват жертвите да платят фиксирана глоба от 8500 евро, за да избегнат съдебни дела и други неудобства, които "биха могли да навредят на репутацията им или да попречат на професионалната им дейност".

В измамното писмо се твърди, че ако потребителят преведе исканата сума, обработката на случая ще бъде прекратена, а чувствителната информация – изтрита. В случай на отказ за "сътрудничество", измамниците заплашват, че след 72 часа досието ще бъде предадено на съдебните органи.

Заплахи с несъществуващи закони

За по-голяма достоверност, авторите на фалшивите имейли споменават прилагането на несъществуващи закони като "Закона за сексуалните престъпления" и "Закона за закрила на непълнолетните". Те заплашват с лишаване от свобода от 1 до 4 години и огромна глоба в размер на 420 000 евро.

От ГДНП призовават гражданите да подлагат на съмнение истинността на подобни сценарии, получени онлайн, които претендират да са от името на която и да е национална институция, служебно лице или известна в публичното пространство личност.