  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +15
Пловдив: +10 / +18
Варна: +12 / +15
Сандански: +14 / +19
Русе: +10 / +15
Добрич: +11 / +14
Видин: +10 / +16
Плевен: +12 / +16
Велико Търново: +10 / +15
Смолян: +4 / +10
Кюстендил: +10 / +16
Стара Загора: +11 / +16

Събирането на доказателства за смъртоносния инцидент с АТВ в Слънчев бряг е приключило

  • Сподели в:
  • Viber
Събирането на доказателства за смъртоносния инцидент с АТВ в Слънчев бряг е приключило
A A+ A++ A

Събирането на доказателства е приключило, материалите са изпратени на наблюдаващия прокурор за окончателна оценка на доказателствата. Това заяви на брифинг следовател Мариан Маринов, говорител на Националната следствена служба (НСлС) във връзка с разследването на инцидента с петима пострадали в Слънчев бряг на 14 август, по което обвиняем е 18-годишният Никола Бургазлиев.

Вследствие на произшествието почина 35-годишната Христина – майка на четиригодишния Мартин, който също пострада сериозно и бе транспортиран с хеликоптер до болница в София. В лечебно заведение бяха откарани още трима души.

Маринов добави, че защитниците на обвиняемия са поискали неговия отвод като разследващ с мотива, че е предубеден заради това, че е информирал обществеността за хода на разследването. Категорично не съм предубеден, каза следователят и добави, че наблюдаващият прокурор е отказал да го отведе.

Имало е и друго искане да се обезсилят събраните доказателства от следовател от НСлС и ако не могат да се повторят, да бъдат изключени от доказателствената съвкупност.

Обвинителният акт ще бъде написан, след като бъдат предявени материали от разследването, а това ще се случи след окончателното повдигане на обвинението, което е готово и изготвено, и ще бъде предявено от наблюдаващия прокурор по негова преценка, след като призове адвокатите и обвиняемия, което вероятно ще се случи в рамките на седмица, каза следовател Маринов.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?