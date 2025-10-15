Българският паспорт почти равен по сила на американския

Българският паспорт вече е почти равен по сила на американския. Това става, след като САЩ за първи път отпадат от топ 10 на най-влиятелните паспорти в света. Американският паспорт вече е 12-и, докато родният е на 14-то място в класацията на Henley Passport.



Индексът на паспортите на Henley е една от няколкото класации, измерващи ефективността на паспортите в това отношение, и за първи път в 20-годишната си история американският паспорт е изпаднал от списъка с топ 10.

Основният критерий за влиятелността е възможността за пътуване без да се изисква виза. Българският паспорт осигурява безвизов достъп до 178 дестинации по света. Той отстъпва с едно място, в сравнение с предходната класация през юли. Наскоро Китай прие визови облекчения за европейските страни, докато гражданите на САЩ далеч по-трудно могат да стигнат до азиатската страна, съобщава 24 часа.

Три азиатски паспорта сега оглавяват класацията: Сингапур с безвизов достъп до 193 дестинации по света; Южна Корея с достъп до 190; и Япония със 189.



Гражданите на двете държави се радват на безвизов достъп до 180 от 227-те държави и територии, проследявани от индекса, който е създаден от базираната в Лондон консултантска фирма за глобално гражданство и пребиваване Henley & Partners и използва ексклузивни данни от Международната асоциация за въздушен транспорт. И тъй като Henley брои множество държави с еднакъв резултат като едно място в класацията си, всъщност има 36 държави, които изпреварват САЩ в списъка, съобщава CNN. След челната тройка в класацията, четвъртото място се поделя от Германия, Итаия, Люксембург, Испания и Швейцария, чиито паспорти осигуряват безвизов достъп до 188 дестинации.

През 2014 г. САЩ заемаха първото място, а през юли тази година все още се държаха в топ 10, което се дължи на поредица от промени в достъпа. През април Бразилия оттегли безвизовия достъп за граждани от САЩ, Канада и Австралия поради липса на реципрочност. Китай въвежда по-приветливи политики, предлагайки визови облекчения за десетки предимно европейски страни, включително Германия и Франция, но не и САЩ.

Папуа Нова Гвинея и Мианмар също промениха политиките си за влизане, което подобри класацията на други паспорти, като същевременно допълнително подкопа този на САЩ. Последният удар беше въвеждането на нова система за електронни визи от Сомалия и изключването на САЩ от последните допълнения към безвизовия режим от Виетнам.

Паспортът на Обединеното кралство, който някога е заемал първото място в индекса през 2015 г., също е паднал до най-ниската си позиция и вече е на 8-мо място.

Китай отбеляза рязко изкачване в класацията, като от 94-то място през 2015 г. вече е на 64-то през 2025 г., като през това време получи безвизов достъп до още 37 дестинации.

Докладът на Henley Passport Index посочва последните действия на Китай - предоставяне на безвизов достъп до Русия, нови споразумения със страните от Персийския залив, Южна Америка и няколко европейски страни - като примери за продължаващата стратегия на Пекин за повишена отвореност.

В другия край на списъка, на № 106, Афганистан остава на последно място, с безвизов достъп само до 24 дестинации, с две по-малко, отколкото в началото на тази година. Сирия е на № 105 (с 26 дестинации), а Ирак е на № 104 (с 29 дестинации).

Това е огромна разлика в мобилността от 169 дестинации между паспортите с най-висок и най-нисък рейтинг.