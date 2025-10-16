  • Instagram
Бургас: +13 / +15
Пловдив: +10 / +18
Варна: +12 / +15
Сандански: +14 / +19
Русе: +10 / +15
Добрич: +11 / +14
Видин: +10 / +16
Плевен: +12 / +16
Велико Търново: +10 / +15
Смолян: +4 / +10
Кюстендил: +10 / +16
Стара Загора: +11 / +16

Времето остава ветровито и утре

Времето остава ветровито и утре
На 16 октомври 2025 г. над страната ще има разкъсана, над повечето райони – значителна облачност. Слаб дъжд ще превалява на отделни места в югоизточните и планинските части от страната. През нощта ще бъде почти тихо и сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. Утре ще духа слаб, в Източна България - до умерен източен вятър. Минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, за София – около 4°, максималните - между 14° и 19°, за София – около 15°, показва прогнозата за времето.

Облаци над планините
Над планините облачността ще бъде значителна, а високите била и върхове ще бъдат обхванати от облаци. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, над 2000 метра надморска височина - от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

Слънчево над Черноморието
Над Черноморието ще преобладава облачно време. Почти без валеж. Ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

